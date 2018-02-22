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Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

Esra Erol'un dün yayınlanan programında şok bir gerçek ortaya çıktı. Gerçek ailesini aramak için yayına katılan Hasancan isimli genç, babasının öz dayısı olduğunu ve bu kişinin yıllar önce annesine tecavüz ettiğini öğrendi

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Dün canlı yayına telefonla bağlanan biyolojik anne, 13-14 yaşlarında, kendime sahip çıkamadım, sana nasıl sahip çıkayım. Sana kapım her zaman açık ama ben lenf kanseriyim. Psikolojim bozuk benim. Babam seni çöpe atmadı. Hastayım gelemem." dedi.

Çocukken öz ağabeyi Mevlüt Eke tarafından tecavüze uğrayan Kezban Hanım'ın bu birlikteliğinden Hasancan'ın dünyaya geldiği öğrenildi.

Henüz 13 yaşında olduğu ve ailenin bu konunun üstünü örtmek için Hasancan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

ŞOKA GİRDİ

Esra Erol'da gerçeği öğrenen Hasancan "Siz nasıl insanlarsınız, hem sizden hem kendimden utanıyorum" diyerek şokta olduğunu ifade etti.

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Esra Erol tecavüz babası dayısı çıktı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Allah yardımcı olsun, o anneye de yazık öz kardeşi tecavüz etmiş doğan bebek sahiplenmemiş , 13 yaşında kadın olmuş, koskoca hayatı zindan olmuş. git ölmeden yanına, onu affetiğini söyle, kanser hastası zaten hayat cehennem olmuş kadına, biz en ufak sıkıntıda hemen bunalıma giriyoruz, koskoca hayat gitmiş erimiş bitmiş. Allah bu cehaletten tacizlerden tecavüzlerden çocuk gelinlerden korusun kurtarsın herkesi, en büyük zulüm budur.
Çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizde olmaz deyip arkamızı dönmiyelim, Sonraki pişmanlığa fırsat vermiyelim. Bu canlar bizim emanetlerimiz. Çok iyi kolıyalım.
Yobaz zihniyetten kurtulunmadığı sürece bu olaylar yasanır!!!!!
hep bu brezilya dizileri kim kinlen belli değil..Bu nasıl bir ahlak yapısı... Sorsan dindar memleketiz
Game Of Thrones gibi.....
Nasıl bir ülke burası, kardeşine, küçücük çocuklara, yorgana, battaniyeye hallenenler!!!!! Yeter artıııkkk. İnsan olmaktan utanır olduk, hayvanların yüzüne bakamıyoruz
Kapalı kapılar ardında neler neler oluyormuş..mesele kapatmak ya da kapanmakta değil, hertürlü eğitim ve ahlaki eğitimden geçiyor. Bazen tehlike insanın yanı başında oluyor çok dikkat etmek lazım. Garibim kadın ne yapsın git oğlum sorgulamadan sarıl boynuna utanacak kişi dayı ve örtbas edenler.
başımıza taş yağmazsa iyidir
ALLAH yardımcısı olsun bu hayatta cehenemi yaşatmışlar.
Büyük bir büyük kelimesi sorunu ifade etmeye yetmedi kocaman,ip iri bir ahlak sorunumuz var ve bu ülkeyi yönetenlerin ve meclisde ki herkesin kafa kafaya verip bunu ivedi çözülmesi yönünde kararlar alması politikalar uygulaması uygulanıp uygulanmadığını denetlemesi gerekli
çok utanç verici bir olay kanım dondu nasıl olut ız bacısina tecavüz eder onun bir an once cezalandırilmasķ lazim.biz kuzenimize bir bacı deyip sahip cikarken baskası bacisina tecavü ediyor ondan cocugu oluyor.ailesindede suç var suclular cezasını mutkala cekmeli
O ALİYE YAZIKLAR OLSUN O İŞİ YAPAN ABİYİ CEZALANDIRÇAKLARI YERE BEBEĞİ VERİP KURTULMUŞLAR KIZLARINA VE ÇOCUĞA SAHİP ÇIKIP ABİYİ HAYATLARINDAN UZAKLAŞRMALARI GERKİRDİ.O KADIN ÖMÜR BOYU O YÜKÜ TAŞIYAMAMIŞ ZATEN BABASI BİRDE BEN SEVİLEN BİR İNSANIM BANA İFTİRA ATILAR DİYOR YOK BÖYLE ZİHNİYET YA.ŞU SAATEN SONRA İ İŞİ YAPAN ABİ CEZASINI ÇEKMELİ.
Bizim toplumumuzda bu tip olaylar hep yaygındı.Hala öyle.İnsanları ciddi olarak eğitmek lazım. Din sadece cinsel düzenleyici değil daha geniş konularda öğretici olmalı.Saç örtmeyle engellenseydi çoktan engellenmişti
kardeşin lan o senin, nasıl tecavüz edersin. bunların soy ağacına bi bakılsın. Türk mü bunlar
yatiştiren nasıll efendi yetiştirmiş. ağladım çocuğu dinlerken .
Esra Erol la büyüyen bi nesil...pehh ne hayırlı olur...
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