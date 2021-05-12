MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Ersoy eline silah aldı! "Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum"

Esra Ersoy eline silah aldı! "Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum"

12.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciciş Esra Ersoy Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini açıkladı. Ersoy eline silah alarak "Ama ben insan vuramam" dedi.

Esra Ersoy eline silah aldı! "Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum"

Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler gündemden düşmüyor.

Son olarak Esra Ersoy eline bir silah alarak paylaşım yaptı ve "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum" dedi.

1

Esra Ersoy kendisine gelen yorumlardan sonra bu sefer silahla poz verdi.

2

Ciciş Esra şunları söyledi: "Eline silah aldın mı hiç diyenlere. Çok aldım eski bi foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini. Ama ben insan vuramam, yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orada. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Ferman toprak ve eşi Hilal toprak ayrıldı mı?Ferman toprak ve eşi Hilal toprak ayrıldı mı?
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Kudüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Masumlar Apartmanı'ndan bomba fragman! Gerçekler ortaya çıkıyor

Masumlar Apartmanı'ndan bomba fragman! Gerçekler ortaya çıkıyor

Genç isimden nefes kesen pozlar

Genç isimden nefes kesen pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.