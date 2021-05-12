Esra Ersoy eline silah aldı! "Kudüs'e asker olarak gitmek istiyorum"

Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler gündemden düşmüyor.

Son olarak Esra Ersoy eline bir silah alarak paylaşım yaptı ve "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum" dedi.

Esra Ersoy kendisine gelen yorumlardan sonra bu sefer silahla poz verdi.

Ciciş Esra şunları söyledi: "Eline silah aldın mı hiç diyenlere. Çok aldım eski bi foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini. Ama ben insan vuramam, yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orada. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."

