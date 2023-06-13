Esra Ezmeci'ye gelen mesajlarda sınır yok... Nişanlısının penis boyunu paylaşıp...

Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere tavsiyeler verirken söyledikleriyle yine Nur Viral'i utandırmıştı.

Ünlü psikolog canlı yayında olduğu gibi gelen mesajlarla da takipçilerinin dertlerine derman olmaya çalışıyor.

Ezmeci'ye gelen mesajlar ise bazen sınır tanımıyor. Son olarak klinik psikoloğa bir kadın takipçi nişanlısının penis boyunu atarak merak ettiği soruyu sordu.

"Benim için çok önemli" diyen takipçisine yanıt veren Esra Ezmeci "Doğru ön sevişme ve birlikte haz alacağınız noktaları keşfederek cinsel organın büyüklüğüne bakmadan haz alabilirsiniz. Cinsellikten haz almak cinsel organın büyüklüğü ile orantılı değildir" dedi.