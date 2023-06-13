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Esra Ezmeci'ye gelen mesajlarda sınır yok... Nişanlısının penis boyunu paylaşıp...

13.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Nur Viral'in programlarında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Esra Ezmeci gelen mesajları da boş çevirmiyor. Klinik Psikolog Esra Ezmeci son olarak takipçisinin eşinin penis boyunu sormasına yanıt verdi.

Esra Ezmeci'ye gelen mesajlarda sınır yok... Nişanlısının penis boyunu paylaşıp...

Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere tavsiyeler verirken söyledikleriyle yine Nur Viral'i utandırmıştı.

Ünlü psikolog canlı yayında olduğu gibi gelen mesajlarla da takipçilerinin dertlerine derman olmaya çalışıyor.

Ezmeci'ye gelen mesajlar ise bazen sınır tanımıyor. Son olarak klinik psikoloğa bir kadın takipçi nişanlısının penis boyunu atarak merak ettiği soruyu sordu.

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"Benim için çok önemli" diyen takipçisine yanıt veren Esra Ezmeci "Doğru ön sevişme ve birlikte haz alacağınız noktaları keşfederek cinsel organın büyüklüğüne bakmadan haz alabilirsiniz. Cinsellikten haz almak cinsel organın büyüklüğü ile orantılı değildir" dedi.

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Esra Ezmeci sosyal medya ele söyledi

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