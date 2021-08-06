Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmıştı! Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Ankara Mamak'ta 3 Ağustos gecesi Esra Hankulu evinde ölü bulundu. Polisin soruşturmayı derinleştirmesi üzerine Hankulu'nun ölümünden önce en son Ümitcan Uygun'la görüştüğü belirlendi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun dün gözaltına alınırken bugün Uygun'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz'ın aktardığına göre Uygun ifadesinde şunları ifade etti:

"Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi ben de polise haber vermelerini istedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur."



