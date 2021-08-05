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Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

05.08.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili gözaltına alınmıştı. Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edilmişti.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun gözaltına alındıEsra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun gözaltına alındı

ADLİ TIP KURUMUNA YOLLANDI

Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi.

Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

OLAY

İhbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun, yaşamını yitirmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmiş, bunun üzerine Uygun gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti. (AA)

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