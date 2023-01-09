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Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! "İslam'la dalga geçiyor"

09.01.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında! Ünal'ın vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleriyle yaptığı danslarla bu defa Ekşi Sözlük'ün gündemine oturdu.

Esra Rabia Ünal, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. TikTok'ta 1.2 milyonu aşkın takipçisi olan genç ismin, Instagram'da da hatrı sayılır bir takipçi kitlesi var.

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Giyim tarzı ve çektiği videolar ile ünlenen genç isim, bu defa Instagram'da paylaştığı dans videosu ile dikkatleri üzerine çekti.

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Son olarak yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük gündemine oturan Esra Rabia Ünal, sosyal medyada tartışmalara da sebep oldu.
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Bir kesim tarafından eleştirilen Esra Rabia Ünal'a, bir kesim de özgürlükçü bir yaklaşım göstererek, kimsenin karışmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

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Gelen tepkiler karşısında suskunluğunu koruyan Esra Rabia Ünal, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

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