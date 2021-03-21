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Esra Ronabar kimdir, kaç yaşında, nereli?

21.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ronabar, ekranların çok sevilen dizisi Kırmızı Oda'da canlandırdığı Nihal karakteri ile tekrar ekranlara döndü. Dizinin son sahnesinde görülen Nihal karakteri, Kırmızı Oda izleyenlerinin Kırmızı Oda Nihal kim? diye sormasına neden oldu.

Esra Ronabar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Esra Ronabar, 2013 senesinde "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisinde oynarken 22 Eylül 2013 tarihinde oldukça ciddi bir kaza geçirdi. Kaza sonrasında ağır yararlanan Esra Ronabar, kırıkları nedeni ile setlerden uzun bir süre uzak kalmak zorunda kaldı. Tam iyileşirken 2014 senesinin ocak ayında tekrar bir kaza geçirdi.

ESRA RONABAR KİMDİR?

Esra Ronabar, 1978 senesinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir. İkiz kardeşi olan Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanmış ancak okulunu bitirmemiştir.

Üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca bölümden ayrılmış ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur.

Üniversiteyi bitirmeden 1997 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Küçük Karabalık" ve "Elmadaki Barış" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

Tiyatro oyunlarının yanında birçok reklam filminde de rol alan Esra Ronabar, 2003 senesinde "Bir İstanbul Masalı" isimli dizi ile dizi hayatına adım atmıştır.

Esra Ronabar kimdir, kaç yaşında, nereli?

ESRA RONABAR EVLİ Mİ?

Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006 tarihinde ünlü oyuncu ve tiyatrocu Barış Falay ile dünya evine girmiştir. Çift, 2007 senesinde "Rüzgar Mavi" adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardır.

ESRA RONABAR FİLMOGRAFİ

2021 - Kırmızı Oda

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim

2012 - Uçurum

2010 - Küstüm Çiçeği

2007 - Hayattan Korkma

2005 - Son Osmanlı

2005 - Beyaz Gelincik

2003 - Bir İstanbul Masalı

2003 - A.G.A

1998 - Kader Ayırsa Bile

TİYATROLAR

2011 - Tehlikeli İlişkiler : Choderlos de Laclos - İstanbul Şehir Tiyatroları

2010 - Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Şehir Tiyatroları

2008 - Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

2007 - İki Efendinin Uşağı - Carlo Goldoni - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

2004 - Karar Kimin - Brian Clark - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

1997 - Küçük Karabalık : Nilbanu Engindeniz - Ankara Sanat Tiyatrosu

1997 - Elmadaki Barış : Samed Behrengi - Ankara Sanat Tiyatrosu

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Barış Falay Esra Ronabar
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