Esra Ronabar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Esra Ronabar, 2013 senesinde "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisinde oynarken 22 Eylül 2013 tarihinde oldukça ciddi bir kaza geçirdi. Kaza sonrasında ağır yararlanan Esra Ronabar, kırıkları nedeni ile setlerden uzun bir süre uzak kalmak zorunda kaldı. Tam iyileşirken 2014 senesinin ocak ayında tekrar bir kaza geçirdi.

ESRA RONABAR KİMDİR?

Esra Ronabar, 1978 senesinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir. İkiz kardeşi olan Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanmış ancak okulunu bitirmemiştir.

Üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca bölümden ayrılmış ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur.

Üniversiteyi bitirmeden 1997 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Küçük Karabalık" ve "Elmadaki Barış" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

Tiyatro oyunlarının yanında birçok reklam filminde de rol alan Esra Ronabar, 2003 senesinde "Bir İstanbul Masalı" isimli dizi ile dizi hayatına adım atmıştır.