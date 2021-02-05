Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden porno yıldızları!

Son yıllarda bazı porno yıldızları sebebi netleşmeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bazı porno yıldızlarının ise ölümü şaibeli oldu. Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden porno yıldızlarının kimisinin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı. Görgü tanıklarının ifadeleri çelişkili olsa dahi bir sonuca varılmadı. İşte son yıllarda hayatını kaybeden ünlü porno yıldızları...

ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE ÖLEN PORNO YILDIZLARI

AMBER RAYNE

2016 yılında alkolle birlikte aşırı dozda kokaini karıştırdıktan sonra hayatını kaybeden 31 yaşındaki Amber Rayne, bir arkadaşının anlattığına göre "aniden ayağa kalkıp daha sonra düşerek" ölmüştü. Polis kayıtlarında ölümüyle ilgili fiziksel bir şiddet görmediği ortaya çıktı.

BILLY GLIDE

2014 yılında bir arkadaşının beslediği yılan tarafından ısırıldı. Yılan ısırmasının ardından hatta bir sahne çeken Billy Glide daha sonra evinde ölü bulundu. Kayıtlarda öncelikle yılan ısırığından öldüğü düşünülen Glide'ın daha sonra aşırı dozdan hayatını kaybettiği otopsi raporu ile ortaya çıktı.

LONI EVANS

2017 yılbaşına girdiğimiz gün 1 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü porno yıldızı Loni Evans'ın alkol ve uyuşturucu problemi olmadı fakat ailesi neden öldüğünün açıklanmasını istemedi.