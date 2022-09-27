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Estetik ameliyat bağımlısı sosyal medya fenomeninin itirafı çok konuşulacak! “Kalçam o kadar büyük ki pantolon bulamıyorum”

27.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lola Mason kusursuz beden ölçülerine ulaşmak için bir dizi estetik operasyon geçirdi. Kalça kalrıma ve karın gerdirme ameliyatları için 11 bin sterlin (yaklaşık 219 bin TL) harcayan kadın itirafıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Estetik ameliyatlarının sonrasında beden ölçülerinin değiştiğini vurgulayan Mason, kendisine uyan kot pantolon bulmakta zorlandığını söyleyerek moda markalarına seslendi.

Estetik ameliyat bağımlısı sosyal medya fenomeninin itirafı çok konuşulacak! “Kalçam o kadar büyük ki pantolon bulamıyorum”

Sosyal medya fenomeni Lola Mason kendisine olan güvenini arttırmak için kozmetik cerrahiye 11 bin sterlin (yaklaşık 219 bin TL) ödeme yaptı. 27 yaşındaki fenomen isim estetik operasyonda incelen beline ve büyüen kalçasına uygun kot pantolon bulmakta zorlandığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etti. Bir mağazanın kabinde pantolonları denediği sırada aynadan çekilen bir pozlarını paylaşan Mason gönderisine, “Başarısız” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Mason ile benzer bir sorunu yaşadıklarını dile getirerek onu anladıklarını söyledi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bende BBL yok ama aynı sorunu yaşıyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Keşke bu probleme sahip olsaydım. Çok şanslısın” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik cerrahi
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