Estetik ameliyatları başına bela oldu! Binlerce sterlin harcadı, yeni halini görenler tanıyamadı

Emily Legge, ortaokuldan beri göğüslerinden dolayı sırt ve omuz ağrısı çekiyordu ve bedenine uyacak bir sütyen bulmakta zorlanıyordu. Doktorlar, vücut kitle indexi aşırı kilolu olarak sınıflandığı için ücretsiz operasyonu reddettiğinde 19 yaşında sportif ve ince yapılı genç bir kadındı. Doktorun kilosu hakkındaki yorumları Emily’yi çok kötü etkiledi ve kötü alışkanlar edinmesine sebep oldu. Umutsuz hissederek, sağlıklı beslenme çabasından ve egzersizden tamamen vazgeçti ve kilo almaya başladı.

Ancak geçen yıl, bu kötü tecrübenin ardından aldığı kilolardan kurtulmaya ve göğüslerini küçültmek için özel ameliyat olmaya karar verdi. Bunun için de birikiminin 6.000 sterlinini kullandı. Şu anda Londra'da yaşayan Emily, göğüsleriyle her zaman fiziksel olarak mücadele ettiğini ve dayanılmaz bir sırt ve omuz ağrısı çektiğini söyledi.

"SÜREKLİ ACI ÇEKİYORDUM"

Küçük yaşlarından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getiren Legge, "Muhtemelen on beş yaşındayken meme küçültmeyi düşünmeye başladım. Memelerim çok küçük yaştan beri benim için bir sağlık sorunuydu. Vücudum için çok ağır ve büyüklerdi. Vücudumla çok orantısızdılar ve sürekli acı çekiyordum. Yıllarca korkunç bir sırt ve omuz ağrısı çektim. İyi bir sütyen bulmak imkânsızdı ve sık sık göğüslerimi bir arada tutmak zorunda kalıyordum çünkü çok ağırlardı. Yaş aldıkça göğüslerim büyümeye devam etti. Koşarken ya da spor yaparken göğüslerimin ne kadar büyük olduğu hakkında yorumlar alırdım." dedi.

Emily, ilk olarak 19 yaşındayken meme küçültme ameliyatı için doktorlara başvurduğunu söyledi. Ancak zayıf vücut yapısına ve hevesli bir hokey oyuncusu olmasına rağmen, doktorlar ücretsiz operasyon yapmayı reddetti.

"HER ŞEYDEN VAZGEÇTİM"

Sağlıklı beslenme rutini olduğunu dile getiren ve doktorların kilo olduğunu belirttiğinde şaşkınlık yaşadığını ifade eden Legge, "Meme küçültme için ilk doktor randevumda kilolu olduğum söylendiğinde şoke oldum. O zamanlar, small beden giyiyordum ama memelerim fazla büyük olduğu için daha büyük şeyler tercih etmek durumunda kalıyordum. Çok sağlıklı ve aktiftim. Spor salonunda antrenman yapardım. Okuldaki tüm rekabetçi sporlara katılırdım ve hokey oynardım. Sağlıklı bir beslenme rutinim vardı. Tipik bir günde, kahvaltıda bir smoothie içer, öğle yemeğinde tavuklu salata yer ve akşam yemeğinde de annemin hazırladığı ev yapımı bir yemeği yerdim.Doktorlar vücut kitle indeximin çok yüksek olduğunu söylediklerinde, umutsuz ve demoralize olmuş hissettim. Başka ne yapabilirdim ki? O zamanlar on dokuz yaşındaydım ve söylemlerden etkilenebilir haldeydim. Bu yüzden de doktorun gözünde aşırı kilolu olduğum fikri beni mahvetti. Doktorumun söylediği her şeyin doğru olduğunu düşündüm ve vazgeçtim." diye konuştu.

Bu olaydan sonra Emily hem spora olan tutkusunu kaybetti hem de aşırı ve sağlıksız yemeye başladı. Kendisine olan özgüvenini kaybettiğini anlatan Legge, "Doktor randevusundan sonra kendime olan ilgimi ve güvenimi kaybettim. Sonraki beş yıl boyunca egzersiz yapmayı bıraktım ve çok fazla yemeye başladım. Cips ve çikolata yerdim ve her gün bir litre kola içerdim. Kiloluysam ne yiyeceğimi önemsemenin de bir anlamı yok diye düşündüm. O yıllar boyunca da, göğüslerim benim için sürekli bir sorun olmaya devam etti." dedi.

95 KİLOYA ULAŞMIŞTI

Ocak 2021'de Emily 95 kiloya ulaşmıştı. Yaşam tarzını daha iyi bir hale getirmek istediğini biliyordu ve kilo vermek için daha sağlıklı alışkanlıklar edindi.Meme küçültme ameliyatı olmaya kararlıydı. Özel cerrahi ile bu ameliyatı için kilo vermesine gerek olmamasına rağmen, Emily kendisi için en iyisini yapmak istedi.

Sağlığının kötüleştiğini fark ederek kilo verme sürecine girdiğini anlatan Legge, "Yaptığım şeyin sağlıklı olmadığını fark ettim ve doktor randevusundan beri kötü bir yola girmiştim. Kendim için kilo vermek istediğime karar verdim. Başlangıçta, sadece zihnime odaklandım ve sağlıklı küçük değişiklikler yaptım. "dedi.

Eylül 2021'e kadar 38 kilo vermişti. Bugün Emily, meme küçültme ameliyatından sonra 50 kilo ağırlığında. 16 yaşından beri hep yarı zamanlı bir işte çalışan genç kadın, kişisel birikimlerinin yanı sıra ailesinin de yardımıyla, memelerini küçültmek için olması gereken özel ameliyata 6.000 sterlin ödedi. 10 Eylül 2021'de Chelmsford, Essex'teki Phoenix Hastanesi ile meme küçültme operasyonunu gerçekleştirdi ve şimdi her zamankinden daha mutlu.



