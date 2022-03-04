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Estetik ameliyatları sayesinde bambaşka biri oldu! 3 yıl içindeki değişimi herkesi şaşırtmaya yetti

04.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç’in Stockholm şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Alicia Amira isimli bir kadın, kendisini gerçek hayattaki Barbie bebeğe dönüştürmek için bir dizi estetik ameliyat geçirdi. 3 yıl içinde onlarca estetik müdahalenin ardından tamamen başka birine dönüşen Amira takipçileriyle dönüşümünün detaylarını paylaştı.

Estetik ameliyatları sayesinde bambaşka biri oldu! 3 yıl içindeki değişimi herkesi şaşırtmaya yetti

Çocukluğundan beri Barbie bebeklere özel bir ilgisi olduğunu dile getiren Alicia Amira isimli bir kadın, 2019 yılından bu yana görüntüsü kutu oyuncaklara benzetmek için uğraştığını söyledi. Londra’da halkla ilişkiler bölümünde çalışırken bir anda hayatının döngüsünü değiştirme isteği duyduğunu dile getiren Amira, İsveç’e taşındı ve estetik ameliyat serüvenine başladı. Göğüslerinde, alnından, gözlerinden, yanaklarından ve dudaklarından estetik ameliyatlar geçirerek tamamen farklı bir görünüme kavuştu. Estetik ameliyatlarına devam edeceğini dile getiren Amira, takipçileriyle prosedürlerinin detaylarını anlatan bir görsel paylaştı.

“BENİ GÜZELLİK İDEALİME DÖNÜŞMEKTEN ALIKOYAMAZLAR”

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2019-2022 yılları arasındaki süreçte estetik ameliyatlarıyla dış görüntüsünü tamamen değiştiren Amira, “Olduğum kişiyi her zaman kucaklamayı denedim. Hiçbir şey beni kendi güzellik idealime dönüşmektan daha mutlu edemez.” ifadelerini kullandı.

Kendisini her zamankinden daha özgür ve güçlü hissettiğini ifade eden Amira, “Tam olarak istediğimi yaparken kendimi özgür ve güçlü hissediyorum. Plastik bir bebek olmak zannedilenin aksine beni daha mutlu, sağlıklı ve seksi yaptı. Oyuncak bebekler yaşlanmıyor ve sadece biraz daha plastik oluyoruz” dedi.

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“ÇOK FAZLA DOLGU VE PROSEDÜR UYGULANDI”

kapak estetik

Dudaklarını normal boyutlarını iki katına çıkarttığını, burnunu küçülttürdüğünü ifade eden Amira, takipçilerinin hem olumlu hem de olumsuz yorumlarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Amira’nın değişimine şaşırdıklarını dile getirerek, “Farkı sev! İyi yönde değiştin. Sen çok büyük bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı. Estetik operasyonlarından öncesinde de Amira’nın güzelliğine vurgu yapan kullanıcılar ise, “O zamanlar çok güzeldin ama şimdi tam bir oyuncak bebek mükemmeliğine eriştin” ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı ise estetik operasyonlarını abarttığını dile getirerek "Göğüsleri patlamak üzere" yorumunu yaptı.

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