Estetik ameliyatlarından sonra kimse onu tanıyamıyor! Sosyal medya fenomeni Jazmyne Day, hayatını tamamen değiştirdi

İlkokul yıllarında fazla kilolarında şikayet eden Jazmyne Day isimli sosyal medya fenomeni değişimiyle yakın çevresi dahil olmak üzere herkesi şaşırtmayı başardı. 213 bin sosyal medya takipçisi bulunan Day, güzellik algısının üzerinde yarattığı baskı nedeniyle dış görüntüsünü tamamen değiştirmeye karar verdi.

Güney Galler’de yaşayan fenomen estetik ameliyatlarından önce sıkı bir diyet programıyla önce fazla kilolarından kurtuldu. Ardından ise musahabesi olarak çalıştığı işinden istifa ederek OnlyFans hesabı açtı. Estetik ameliyatları sayesinde yeni kavuştuğu bedeninden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Day, sosyal medyada seksi bir pozunu paylaşarak hayranlarının yorumlarını istedi.

“KIZLARIMI YAPTIRDIKTAN HEMEN SONRA”

Göğüs büyütme operasyonlarına lipoction ve Brezilya popo kaldırma operasyonlarını da ekleyen Day, göğüs ameliyatından hemen sonraki bir fotoğrafını paylaştı. Pembe lateks elbisesinin içinde kameraya gülümseyen Day gönderisine “Kızlarımı yaptırdıktan hemen sonra” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği poza “Göğüslerin patlayacak gibi”, “Estetik ameliyatları abartmışsın” gibi yorumlar yağdı.



