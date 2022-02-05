Estetik uygulama sırasında parası bitti! Tedavisi yarım kalınca ortaya çıkan görüntü şaşırttı

Pakistanlı TikTok yıldızı güzellik prosedürleri için estetik uygulama yaptırdığı sırada banka hesaplarının dondurulduğunu fark etti. Parasını ödeyemediği için Shah, dudaklarının çarpık bir şekilde kaldığını iddia etti. Hareem Shah, ülkesinin Federal Soruşturma Dairesi'nin (FIA) hesaplarını askıya alması nedeniyle dudak dolgusu prosedürünü yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunan Shah, tedavi için İngiltere'ye geldiğini ve banka hesaplarının dondurulması nedeniyle işlemini yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

“TELEFONU ALDIĞIMDA DUDAĞIMIN BİR KISMINA DOLGU YERLEŞTİRİLMİŞTİ”

India Today tarafından tercüme edilen TikTok videosunda Shah, "Şu anda İngiltere'deyim. Bugün dudak dolgusu yaptırmak için doktora gittim. Doktor, bir telefon aldığımda dudağımın bir tarafına dolgu maddesi yerleştirmişti ve FIA'nın banka hesaplarımı dondurduğunu öğrendim." dedi.

Banka hesaplarına erişim sağlayamadığı için tedavisinin masraflarını karşılayamadığını belirten Shah, dudaklarının şişkin ve çarpık görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.



