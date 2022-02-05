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  4. Estetik uygulama sırasında parası bitti! Tedavisi yarım kalınca ortaya çıkan görüntü şaşırttı

Estetik uygulama sırasında parası bitti! Tedavisi yarım kalınca ortaya çıkan görüntü şaşırttı

05.02.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de kozmetik cerrahi için çalışan bir TikTok yıldızı Hareem Shah, takipçilerine dudak dolgunlaştırma tedavisinin yarısını ödeyemediğini fark ettikten sonra şişmiş bir üst dudağıyla sıkıştığını söyledi. Aslen Pakistanlı olan TikTok yıldızı son halini takipçileriyle paylaşınca sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

Estetik uygulama sırasında parası bitti! Tedavisi yarım kalınca ortaya çıkan görüntü şaşırttı

Pakistanlı TikTok yıldızı güzellik prosedürleri için estetik uygulama yaptırdığı sırada banka hesaplarının dondurulduğunu fark etti. Parasını ödeyemediği için Shah, dudaklarının çarpık bir şekilde kaldığını iddia etti. Hareem Shah, ülkesinin Federal Soruşturma Dairesi'nin (FIA) hesaplarını askıya alması nedeniyle dudak dolgusu prosedürünü yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunan Shah, tedavi için İngiltere'ye geldiğini ve banka hesaplarının dondurulması nedeniyle işlemini yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

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“TELEFONU ALDIĞIMDA DUDAĞIMIN BİR KISMINA DOLGU YERLEŞTİRİLMİŞTİ”

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India Today tarafından tercüme edilen TikTok videosunda Shah, "Şu anda İngiltere'deyim. Bugün dudak dolgusu yaptırmak için doktora gittim. Doktor, bir telefon aldığımda dudağımın bir tarafına dolgu maddesi yerleştirmişti ve FIA'nın banka hesaplarımı dondurduğunu öğrendim." dedi.

kapak estetik

Banka hesaplarına erişim sağlayamadığı için tedavisinin masraflarını karşılayamadığını belirten Shah, dudaklarının şişkin ve çarpık görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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