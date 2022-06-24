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Estetikleriyle dikkat çeken Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı!

24.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 kilo verdikten sonra yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin yüzündeki değişimi görenler ünlü fenomene mesaj yağdırdı. Selin Ciğerci gelen sorulardan sonra yüzüne kalıcı makyajla ben yaptırdığını açıkladı.

Estetikleriyle dikkat çeken Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yoğun tempoda çalışan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin son pozlarını gören takipçileri ünlü fenomene mesaj yağdırdı.

Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci gelen mesajlara tepkisiz kalmadı.

15 kilo vererek epey bir değişim gösteren Selin Ciğerci yüzüne kalıcı makyajla ben yaptırdığını açıkladı.

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Selin Ciğerci geçtiğimiz aylarda boşandığı Gökhan Çıra ile sessiz sedasız yeniden evlenmişti.


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Selin Ciğerci
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