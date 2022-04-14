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  4. Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

14.04.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen doktor Berika Demir estetikle adeta başka biri olmuş ve zaman içerisinde imajını da büyük ölçüde değiştirmişti. Son zamanlarda motivasyon sözleriyle takipçilerine paylaşım yapan Berika Demir, sütyenli poz verdi.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan Berika Demir cesur pozlarının yanı sıra motivasyon sözleri de paylaşıyor. 1995 doğumlu 27 yaşındaki Berika Demir sütyenli pozuyla gündeme geldi.

BERİKA DEMİR SÜTYENİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Berika Demir paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Tarzı, makyajı ve imajıyla dikkat çeken isim Berika Demir'in sütyeniyle yaptığı paylaşımla karın kaslarını sergiledi.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Berika Demir geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozuna, "Biraz abartı değil mi?", "Yalnız alev aldı buralar" yorumları gelmişti.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Siyah saçlarıyla tanınan fenomen Demir, saçlarını bir süredir sarı kullanıyor.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

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