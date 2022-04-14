Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi

Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan Berika Demir cesur pozlarının yanı sıra motivasyon sözleri de paylaşıyor. 1995 doğumlu 27 yaşındaki Berika Demir sütyenli pozuyla gündeme geldi.

BERİKA DEMİR SÜTYENİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Berika Demir paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Tarzı, makyajı ve imajıyla dikkat çeken isim Berika Demir'in sütyeniyle yaptığı paylaşımla karın kaslarını sergiledi.

Berika Demir geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozuna, "Biraz abartı değil mi?", "Yalnız alev aldı buralar" yorumları gelmişti.

Siyah saçlarıyla tanınan fenomen Demir, saçlarını bir süredir sarı kullanıyor.





