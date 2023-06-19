Estetiksiz hali gündem olmuştu! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı!

Kusursuz Kiracı, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri. Bir Youtube programına katılan güzel oyuncu kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Estetiklerini açıklayan Döngel, Kerem Bürsin ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

“BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM”

Talu Talks isimli kanala konuşan ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında” dedi.

KEREM BÜRSİN’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

“Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten.” diyen Melisa Döngel açıklamasında “O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona” sözlerine yer verdi.



