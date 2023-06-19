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Estetiksiz hali gündem olmuştu! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı!

19.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Barbaros Hayreddin Sultan’ın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiriyor. Eski hali bir dönem çok konuşulan Döngel bir Youtube programına katıldı ve estetiklerini açıkladı.

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı!

Kusursuz Kiracı, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri. Bir Youtube programına katılan güzel oyuncu kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Estetiklerini açıklayan Döngel, Kerem Bürsin ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

“BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM”

Talu Talks isimli kanala konuşan ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında” dedi.

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“Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten.” diyen Melisa Döngel açıklamasında “O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona” sözlerine yer verdi.

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Melisa Döngel Oyuncu

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