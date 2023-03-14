Eşya çıkarmak için girdikleri bina 6.4 ile yıkıldı! 15 yıl dargın kaldılar, deprem olunca barıştılar ama... 4 kişiden sadece 1'i sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta bu kez Hatay'da gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki deprem de yeni acı haberler getirdi. 15 yıl sonra barıştıkları kuzenlerinin çağrısı üzerine eşya çıkarmak için ağır hasarlı apartmana giren kardeşlerin enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. İşte yürekleri burkan hikayenin ayrıntıları...

DEPREM OLUNCA DARGINLIĞA SON VERDİLER

Hatay'da 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4'lük artçı depremde ağır hasarlı İlkser Apartmanı yıkılmış, eşya çıkarmak için içeride bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti.

Bu yıkımın altındaki acı hikayeyi, ölen Hüseyin ve Servet Cünedioğlu kardeşlerin annesi Rüveyde Cünedioğlu anlattı. Ailenin fertleri arasında bir husumetten dolayı 15 yıl önce başlayan dargınlık depremden sonra bitmişti.

6.4'LÜK DEPREMDE BİNA AYAKTA KALAMADI

İlkser Apartmanı'nda oturan Savaş Cünedioğlu da evdeki eşyalarını çıkarmak için yeni barıştığı kuzenleri Hüseyin ve Servet'i 20 Şubat'ta yardıma çağırdı. Yanlarında nakliye firması çalışanı Misbah Hallak da vardı. O sırada 6.4'lük artçı deprem yaşandı, bina çöktü.

Savaş Cünedioğlu, birkaç saat sonra sağ çıkarıldı. Hüseyin ve Servet kardeşler ile Misbah Hallak'ın cesetlerine ertesi gün ulaşıldı.

"KEŞKE HEP KÜS KALSAYDIK"

Bu yaşananları CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e anlatan anne Rüveyde Cünedioğlu, "Keşke hep küs kalsaydık akrabalarla. Başımıza bu felaket gelmezdi" diye konuştu.