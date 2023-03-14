HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşya çıkarmak için girdikleri bina 6.4 ile yıkıldı! 15 yıl dargın kaldılar, deprem olunca barıştılar ama... 4 kişiden sadece 1'i sağ çıkarıldı

Eşya çıkarmak için girdikleri bina 6.4 ile yıkıldı! 15 yıl dargın kaldılar, deprem olunca barıştılar ama... 4 kişiden sadece 1'i sağ çıkarıldı

14.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar önce aile fertleri arasında husumet oluştu, araya dargınlık girdi. 20 Şubat günü Savaş Cünedioğlu, Hatay'daki İlkser Apartmanından eşyalarını çıkarmak istedi, yardım için de 15 yıl sonra barıştığı kuzenleri Hüseyin ve Servet Cünedioğlu kardeşleri çağırdı. O sırada Hatay 6.4'le sallandı, bina enkaz yığınına dönüştü, 4 kişinin bulunduğu binadan yalnızca bir kişi sağ çıkarılabildi. Anne Rüveyde Cünedioğlu, "Keşke hep küs kalsaydık akrabalarla" dedi.

Eşya çıkarmak için girdikleri bina 6.4 ile yıkıldı! 15 yıl dargın kaldılar, deprem olunca barıştılar ama... 4 kişiden sadece 1'i sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta bu kez Hatay'da gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki deprem de yeni acı haberler getirdi. 15 yıl sonra barıştıkları kuzenlerinin çağrısı üzerine eşya çıkarmak için ağır hasarlı apartmana giren kardeşlerin enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. İşte yürekleri burkan hikayenin ayrıntıları...

5- binlercebinayerlebiroldu

DEPREM OLUNCA DARGINLIĞA SON VERDİLER

Hatay'da 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4'lük artçı depremde ağır hasarlı İlkser Apartmanı yıkılmış, eşya çıkarmak için içeride bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti.

Bu yıkımın altındaki acı hikayeyi, ölen Hüseyin ve Servet Cünedioğlu kardeşlerin annesi Rüveyde Cünedioğlu anlattı. Ailenin fertleri arasında bir husumetten dolayı 15 yıl önce başlayan dargınlık depremden sonra bitmişti.

kahramanmaras-merkezli-7.4-buyuklugunde-deprem-5-bolge-sallandi-cok-sayida-ilde-yikim-var-4-_8803_dhaphoto12

6.4'LÜK DEPREMDE BİNA AYAKTA KALAMADI

İlkser Apartmanı'nda oturan Savaş Cünedioğlu da evdeki eşyalarını çıkarmak için yeni barıştığı kuzenleri Hüseyin ve Servet'i 20 Şubat'ta yardıma çağırdı. Yanlarında nakliye firması çalışanı Misbah Hallak da vardı. O sırada 6.4'lük artçı deprem yaşandı, bina çöktü.
Savaş Cünedioğlu, birkaç saat sonra sağ çıkarıldı. Hüseyin ve Servet kardeşler ile Misbah Hallak'ın cesetlerine ertesi gün ulaşıldı.

"KEŞKE HEP KÜS KALSAYDIK"

Bu yaşananları CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e anlatan anne Rüveyde Cünedioğlu, "Keşke hep küs kalsaydık akrabalarla. Başımıza bu felaket gelmezdi" diye konuştu.

Son mesajları ortaya çıktı, Türkiye'yi ağlattı: Baba ben de öleceğim, hiç kimse yardım etmiyor Son mesajları ortaya çıktı, Türkiye'yi ağlattı: Baba ben de öleceğim, hiç kimse yardım etmiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edildi2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edildi
CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!
Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber!

Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber!

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Açıklamalar peş peşe geldi... Eğitime kar engeli!

Açıklamalar peş peşe geldi... Eğitime kar engeli!

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.