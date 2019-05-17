Et benlerini geçirecek en doğal yöntemler

Vücudunuzdaki et benlerinden rahatsız oluyorsanız operasyon ihtimalinden önce bu doğal tariflerden yararlanabilirsiniz...

Limon suyu yöntemi



Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır.

Sıcak elma sirkesi yöntemi



Öncelikle elma sirkesinin organik olduğundan emin olalım. Hatta satın almak yerine tedaviniz için evde bir miktar elma sirkesini kendiniz yapabilirsiniz. Cildinizi yakmayacak şekilde elma sirkesini ısıtın ve pamuk yardımıyla et beninin üzerine sürün. Elma sirkesi içinde bulunan asit sayesinde et benlerinden çok çabuk bir şekilde kurtulabilirsiniz. Haftanın 4 günü uygulamak yeterli olacaktır.

Aspirin yöntemi

İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır.