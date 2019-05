Et benlerini geçirecek en doğal yöntemler

İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır.

Öncelikle elma sirkesinin organik olduğundan emin olalım. Hatta satın almak yerine tedaviniz için evde bir miktar elma sirkesini kendiniz yapabilirsiniz. Cildinizi yakmayacak şekilde elma sirkesini ısıtın ve pamuk yardımıyla et beninin üzerine sürün. Elma sirkesi içinde bulunan asit sayesinde et benlerinden çok çabuk bir şekilde kurtulabilirsiniz. Haftanın 4 günü uygulamak yeterli olacaktır.

Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır.

Hint yağı yöntemi



Hint yağını da kullanarak et benlerine sonsuza kadar veda etmeniz mümkün. Sirkede olduğu gibi hint yağının orijinalliğine dikkat etmelisiniz. Bir yemek kaşığı hint yağını ve bir yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Elde ettiğiniz karışımın çamur kıvamına gelmesini sağlayın ve et beninin üzerine uygulayın. Aspirin yönteminde olduğu gibi üzerine bant ile kapatın. Yaklaşık 3 saat bekleyin. Hint yağı yöntemini günde 2 kez, sabah ve akşam olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

Ananas suyu yöntemi

Dünyanın en tatlı meyvelerinden biri olan ananası et benleri tedavisinde kullanacağız. Ananas suyu içerisinde bulunan gromolein enzimi, et benlerinin hızlı bir şekilde dökülmesine yardımcı olacaktır. Öncelikle şunu belirtelim; ananas suyu hazır olmamalı. Evde kendiniz sıkmalısınız. Bir miktar ananas suyuna yarım limonun suyunu ilave edin. Karışımı yine et beninin üzerine bol miktarda sürün. Sargı beziyle ilgili bölgenin üzerini kapatın. Birkaç saat bu şekilde beklemeniz yeterli olacaktır. Et benlerinden hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi ara vermeden düzenli bir şekilde uygulamaya devam etmelisiniz.