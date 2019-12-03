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Etkinliğe terlik ve eski ayakkabıyla katılan engelli çocuklara "yeni ayakkabı"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine terlik ve eski ayakkabıyla katılan iki öğrenciye, Kaymakam Sezer Işıktaş tarafından yeni ayakkabı hediye edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinliğe terlik ve eski ayakkabıyla katılan iki engelli öğrenciye, Kaymakam Sezer Işıktaş tarafından yeni ayakkabı alındı.

Silopi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Sezer Işıktaş, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Rehabilitasyon merkezinin müdürü Salih Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, her insanın engelli adayı olduğunu söyledi.

Doğuştan gelen engelliliğin yanı sıra kaza veya rahatsızlık sonucu kişinin engelli olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalabileceğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Engelli bir insana acımak, onu aciz görmek hem ona hem de tüm insanlığa karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olacaktır. Burada önemli olan, engelin nasıl ya da ne boyutta ortaya çıktığı değildir. Önemli olan sağlıklı insanların zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırıp, onların engellilerle dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasına girebilmesini sağlamaktır. Engelli vatandaşlarımızın pek çoğunda gözlemlenebilen yaşama arzusu, bakmayı ve görmeyi bilen sağlıklı insanlarımıza örnek olacak niteliklere sahiptir."

Konuşmaların ardından, merkezde eğitim alan öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Gösteriler kapsamında yer alan yarışmalar için programa izleyici olarak katılan çocuklar da sahneye davet edildi.

Bu sırada Kaymakam Işıktaş, iki öğrencinin ayağında terlik ve eski ayakkabı olduğunu fark etti.

Işıktaş'ın korumalarına verdiği talimatla, program sonunda Kaymakamlık personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen iki öğrenciye, yeni ayakkabılar hediye edildi.

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engelli çocuklar Kaymakam Silopi

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