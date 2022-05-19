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Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney davalık oldu! Mayo markası kızdı

19.05.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan Sydney Sweeney dizinin son bölümlerinde giydiği iddialı mayolarla gündeme gelmişti. Sydney Sweeney mayo markası tarafından dava edildi.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney davalık oldu! Mayo markası kızdı

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney diziden sonra oldukça popüler oldu. Dizide iddialı kıyafetleri, seks sahneleri ve oyunculuğuyla öne çıkan genç isim Euphoria 2. sezonda giydiği mayolarla dikkat çekiyordu. Oyuncu mayo markasını kızdırdı.

Sydney Sweeney, Euphoria’da giydiği mayoların sahibi olan marka tarafından dava edildi.

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Marka, markanın yüzü olması için Sydney ile anlaşmıştı fakat Sydney anlaşmayı bozdu ve bozmasına rağmen 5 farklı bölümde markanın mayolarını giydi. Hâl böyle olunca mayo markası sinirlendi ve harekete geçti.

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