Euroleague Final-Four öncesi basın toplantısı düzenlendi

Sarı-lacivertlilerin İtalyan oyuncusu Luigi Datome, şampiyonlukla kapattıkları geçen sezonun kendileri için olağanüstü geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Her Dörtlü Final kendi içinde özellikler taşır. Her Dörtlü Final'de başka deneyim kazanıyorsunuz. Maç içindeki her topun değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Buraya son derece hazır bir şekilde geldik. Taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır."

Datome, "Şampiyon olursanız bu sefer de sakalını keser misin?" sorusuna ise esprili bir şekilde "Neden herkes sakalıma taktı, bilmiyorum. Herkes bu soruyu soruyor. Belki bunu bir basın mensubu yapmak ister ama bunun da bir anlamı olmaz." cevabını verdi.

Jasikevicius: "Fenerbahçe Doğuş'a sürpriz yapmak istiyoruz"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yaparak finale çıkmak istediklerini söyledi.