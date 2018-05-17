Euroleague Final-Four öncesi basın toplantısı düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Litvanya'dan Zalgiris, Rusya'dan CSKA Moskova ve İspanya'dan Real Madrid takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncu, Kalemegdan'da (Kale Meydanı) basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, ülkesi Sırbistan'da mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Diğer 3 takımın başantrenörünün eski öğrencileri olduğunun hatırlatılması üzerine Obradovic, "Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Onlarla dün akşam zaten birlikte keyifli vakti geçirmeye başladık. Çok kolay değil ama belki bu akşam da bir yerlere çıkarız, diye düşünüyorum. Bakalım yarın ne olacak. Dediğim gibi burada yer almaktan çok mutluyum. Dörtlü Final'e kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Jasikevicius'un ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Dostlarımı Belgrad'da görmekten gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu. Zalgiris'in önemli bir başarıyla buraya geldiğini belirten Obradovic, "Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece yarın oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum. Salonda müthiş bir atmosfer olacaktır. Zalgiris'te Jankunas takımın lideri. Onu durdurmak isteyeceğiz. Belki de bize maçın sonunda onunla bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler, biz de önlemimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin İtalyan oyuncusu Luigi Datome, şampiyonlukla kapattıkları geçen sezonun kendileri için olağanüstü geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Her Dörtlü Final kendi içinde özellikler taşır. Her Dörtlü Final'de başka deneyim kazanıyorsunuz. Maç içindeki her topun değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Buraya son derece hazır bir şekilde geldik. Taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır." Datome, "Şampiyon olursanız bu sefer de sakalını keser misin?" sorusuna ise esprili bir şekilde "Neden herkes sakalıma taktı, bilmiyorum. Herkes bu soruyu soruyor. Belki bunu bir basın mensubu yapmak ister ama bunun da bir anlamı olmaz." cevabını verdi. Jasikevicius: "Fenerbahçe Doğuş'a sürpriz yapmak istiyoruz" Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yaparak finale çıkmak istediklerini söyledi.

Belgrad'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Jasikevicius, "Son şampiyona karşı oynamak çok zor olacak. Hazır olup güzel bir basketbol oynamak istiyoruz. Dörtlü Final'de Obradovic'e karşı oynuyorsanız bu muhteşem bir başarıdır. Eminim ki Fenerbahçe Doğuş çok iyi oynayacaktır. Biz de hazırız ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Her gün performansımızı artırmaya çalıştık. En önemli kilit noktalardan birisi maç maç düşünmek. Bizim, takım olarak yaklaşımımız bu. Sadece yarın oynayacağımız Fenerbahçe Doğuş maçını düşünüyoruz. Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu. Litvanya temsilcisinin oyuncusu Paulius Jankunas ise Dörtlü Final'de yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Itoudis: "Her takımın şansı yüzde 25" CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Dörtlü Final'de takımının ortaya büyük bir karakter koyacağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Biz karakterimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Hines ve De Colo olmadan play-off oynadık. Daha güçlü bir takım olarak ayağa kalktık. Süre alan oyuncular ciddi destek oldular. Daha güçlü bir takım olduk ve dayanışmamız oldu. Takımım büyük bir karakter ortaya koyacaktır. Her takımın şampiyonluk şansı yüzde 25 olacak."

Rus temsilcisinin İspanyol oyun kurucusu Sergio Rodriguez de eski takımına karşı oynayacağı için özel duygular hissettiğini dile getirdi.



Laso: "Şampiyonluktan sadece 2 maç uzaktayız" Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, sezon içinde birçok sakatlık sorunu yaşamalarına rağmen Dörtlü Final'e kalmayı başardıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bizim için zor bir yıl oldu. Çok fazla sakatlık yaşadık. Artık Dörtlü Final'i daha fazla oyuncumuz oynayacak durumda. Burada olmaktan mutluyuz ve maça hazırız. Önemli bir başarıdır buraya gelmek. Şampiyonluktan sadece 2 maç uzaktayız. Bir başantrenör olarak takımımın performansından memnunum. Dörtlü Final'e hazırız." Real Madrid'in Sloven genç yıldızı Luka Doncic ise 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Avrupa Ligi'ni de alarak büyük bir başarı yakalamak istediğini kaydetti. Bertomeu: "2,2 milyon basketbolsever maçları tribünden izledi" Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Jordi Bertomeu, Dörtlü Final'e kalan takımlara başarılar diledi.