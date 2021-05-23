Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision 2021 birincisi hangi ülke oldu? İşte ülke sıralaması...

2021 yılında düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması bu sene Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşti. Görsel ve işitsel anlamda büyük bir şölenin yaşandığı yarışmada ülkeler arası yapılan puanlamalar heyecanla takip edildi. Peki Eurovision 2021 kim kazandı?

EUROVİSİON 2021 KİM KAZANDI? EUROVİSİON 2021 BİRİNCİSİ HANGİ ÜLKE OLDU?

Geçtiğimiz sene Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş olan Eurovision 2021 bu sene tedbirler doğrultusunda gerçekleşti. 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapıldı ve yarışma, canlı şekilde internet üzerinden yayınlandı. Ülkeler şarkılarla birinci olabilmek adına büyük çaba gösterdi. Her sene olduğu gibi, bu sene de ev sahibi ülke ile beraber "Büyük Beşli" ismiyle adlandırılan Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere direkt şekilde finale kaldı. Yarışmaya katılım gösteren tüm ülkeler, sahnede kusursuza yakın derecede bir performans sergiledi. Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" isimli eserle temsil eden Efendi, 65 puanla 20'nci sırada yer aldı. Puanlamada İsviçre, Malta ve Fransa birbirleriyle çekişti.