HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibinden kiracıya taahhütname oyunu! 'İcradan aradılar, evi boşaltıyoruz dediler'

Ev sahibinden kiracıya taahhütname oyunu! 'İcradan aradılar, evi boşaltıyoruz dediler'

16.01.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Nilgün İncula (48), 6 yıldır kirada oturduğu daireden, ev sahibi T.Ç.'nin imzasını taklit edip hazırladığı tahliye taahhütnamesi ile çıkarıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Nilgün İncula, "Sözde imzaladığım taahhütname ile evi boşaltmam için icra dairesinden yazı geldi" ifadelerini kullandı. Ev sahibi T.Ç. ise "Sözleşme imzalandıktan sonra kiracılarımız tahliye taahhütnamesini bize sonradan getirmektedir. Kendisi bize sahte imzalı vermiş olabilir" dedi. İşte detaylar...

Ev sahibinden kiracıya taahhütname oyunu! 'İcradan aradılar, evi boşaltıyoruz dediler'

Almanya'dan 17 yıl önce Türkiye'ye gelen, 6 yıldır da Fener Mahallesi 1940 Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında oturan Nilgün İncula, iddiaya göre, ev sahibi T.Ç.'nin sahte imza ile oluşturduğu tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı. Eşyaları bahçeye çıkarılan İncula, taahhütnameye atılan imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

e6bb331c8675af6a1cf7018d3fec296a

'İCRADAN ARADILAR, EVİ BOŞALTIYORUZ, DEDİLER'

Nilgün İncula, ev sahibinin evden çıkmasını istediğini belirterek, "Ben de 'Şubat ayında çıkarım' dedim. Sözde imzaladığım taahhütname ile evi boşaltmam için icra dairesinden yazı geldi. Üzerindeki imza, bana ait değil. Bunun üzerine ev sahibinin kızı ile görüştüm. Bana 'Seni dışarı atacak değiliz. Şubatta çıkıyorsan sorun yok. İcrayı geri çekeceğiz' dedi. Daha sonra baktım ki icra geri çekilmemiş. Benim avukatım da bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa 12 sayfa imza örneği verdim sonra ev sahibim beni aradı ve tehdit etti. Bana 'Hemen evden çık ve boşalt' dedi. Ben de 'Hayır, boşaltmıyorum' dedim sonra beni icradan aradılar, 'Evi boşaltıyoruz' dediler ve çıkardılar" dedi.

dd7a4b241e253e79b419367cc491c231

'BU HAKSIZLIK, İMZAMI KULLANMIŞLAR'

Sadece hakkını aradığını belirten İncula, "Bu yapılanlar doğru değil. Ayrıca taahhütnameye atılan imza benim değil. Bugün ev için imza atılıyorsa yarın benim neyim için imza atılacak. Haksız olsam bu kadar işe girer miyim? Hakkımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Bir de imzamı kullanmışlar. İmza benim olsa bu kadar uğraşmam. Bu, haksızlık; beni evden çıkar ama bu şekilde değil" diye konuştu.

f072d2f37bd6305f1c67c46fdb953a18

Telefonla ulaşılan ev sahibi T.Ç. ise iddiaları kabul etmeyerek, "Biz de emniyete giderek imza örneklerimizi verdik. Bizim sahtekarlık yapacak durumumuz yok. 20-30 yıldır elimizdeki evleri kiraya veriyoruz. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Sözleşme imzalandıktan sonra kiracılarımız tahliye taahhütnamesini bize sonradan getirmektedir. Kendisi bize sahte imzalı vermiş olabilir. Mahkeme sonucunda her şey ortaya çıkacaktır" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kolay yoldan para kazanma' linkine tıkladı, hayatının şokunu yaşadı'Kolay yoldan para kazanma' linkine tıkladı, hayatının şokunu yaşadı
Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboşHaritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş
İzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadıİzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadı
Anahtar Kelimeler:
antalya Kiracı ev sahibi taahhütname

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Model ve şarkıcı kadını sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp, cesedini ormana gömdü

Model ve şarkıcı kadını sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp, cesedini ormana gömdü

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Van'da öldürülen gencin katili babası çıktı... İtiraf etti

Van'da öldürülen gencin katili babası çıktı... İtiraf etti

Kafası metrobüs tekerinin altına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Kafası metrobüs tekerinin altına sıkıştı, feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.