Ev sahibini öldürdü! Yeni kiracılardan paraları toplayarak kayıplara karıştı... Gizemi iki yılda çözülebildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston kentinde 43 yaşındaki Pamela Ann Merritt isimli bir kadın ev sahibinin kayboluşundan 2 yıl sonra tutuklandı. 78 yaşındaki ev sahibinin büyük bir elektrik kesintisine neden olan şiddetli yağışın olduğu bir gece aniden ortadan kaybolmasından sonra durum defalarca polise ihbar edildi.

KİRALARI TOPLAYIP ORTADAN KAYBOLDU

Colin Kerdachi'nin evini kiralayan tüm yeni kiracılar paralarını Merrit ve erkek arkadaşı Michael Brown’a ödediklerini belirtti. Bir kiracının evin bodrumunda kanlı bir yatak ve bıçak bulmasının üzerine Merrit Kerdachi’nin bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Kiracı daha sonrasında durumundan şüphelenerek evi araştırdığında ise bahçede iskelet kalıntıları buldu. Merrit kalıntıların bir köpeğa ait olduğunu söylese de kiracı polise durumu bildirdi.

5 AY BOYUNCA BULUNAMADI

Bahçedeki kalıntıların ev sahibi Kerdachi’ye ait olduğunun tespit edilmesinden sonra polisler harekete geçti. Mayıs ayında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen polis tarafından Merrit 5 ay boyunca bulunamadı. 18 Ağustos Cuma günü Merritt nihayet tutuklandı ve cinayetle suçlandı.