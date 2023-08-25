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    4. Ev sahibini öldürdü! Yeni kiracılardan paraları toplayarak kayıplara karıştı... Gizemi iki yılda çözülebildi

    Ev sahibini öldürdü! Yeni kiracılardan paraları toplayarak kayıplara karıştı... Gizemi iki yılda çözülebildi

    25.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    43 yaşındaki Pamela Ann Merritt, ev sahibi 78 yaşındaki Colin Kerdachi'nin kaybolduğunun ihbar edilmesinden 2 yıl sonra tutuklandı. Yeni kiracıların paraları alan Merrit, evde bulunan kemik kalıntılarının ise bir köpeğe ait olduğunu söyleyerek herkesi kandırdı. Cinayet ancak 2 yıl sonra çözülebildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston kentinde 43 yaşındaki Pamela Ann Merritt isimli bir kadın ev sahibinin kayboluşundan 2 yıl sonra tutuklandı. 78 yaşındaki ev sahibinin büyük bir elektrik kesintisine neden olan şiddetli yağışın olduğu bir gece aniden ortadan kaybolmasından sonra durum defalarca polise ihbar edildi.

    KİRALARI TOPLAYIP ORTADAN KAYBOLDU

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    Colin Kerdachi'nin evini kiralayan tüm yeni kiracılar paralarını Merrit ve erkek arkadaşı Michael Brown’a ödediklerini belirtti. Bir kiracının evin bodrumunda kanlı bir yatak ve bıçak bulmasının üzerine Merrit Kerdachi’nin bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Kiracı daha sonrasında durumundan şüphelenerek evi araştırdığında ise bahçede iskelet kalıntıları buldu. Merrit kalıntıların bir köpeğa ait olduğunu söylese de kiracı polise durumu bildirdi.

    5 AY BOYUNCA BULUNAMADI

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    Bahçedeki kalıntıların ev sahibi Kerdachi’ye ait olduğunun tespit edilmesinden sonra polisler harekete geçti. Mayıs ayında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen polis tarafından Merrit 5 ay boyunca bulunamadı. 18 Ağustos Cuma günü Merritt nihayet tutuklandı ve cinayetle suçlandı.

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    Amerika ev sahibi

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