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Ev yapımı çilekli dondurma tarifi

09.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcacık havalarda içimizi ferahlatan, eşsiz lezzetiyle modumuzu yükselten dondurmayı sevmeyen var mı? Büyük küçük herkesin sevdiği, ev yapımı çilekli dondurmanın tarifini paylaşıyoruz.

Ev yapımı çilekli dondurma tarifi

Bu aylar çileğin en lezzetli zamanları, kaçırmak olmaz. Bol çilekli, çokca lezzetli, içeriği temiz bir dondurma tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu tarifi sık sık yapacak ve hazır dondurmalarla yarışacaksınız. Üstelik sadece birkaç malzeme ile hazırlanıyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı çilek
  • 2 paket kremşanti
  • 2 çay bardağı soğuk süt
  • 1 çay kaşığı limon rendesi

YAPILIŞI

  • İyice yıkayıp saplarını temizlediğiniz çilekleri rondodan geçirin.
  • Derin bir kaba sütü ve kremşantileri alıp koyu bir kıvam elde edene kadar çırpın.
  • Çilekleri ve limon rendesini kremşantiye katın ve bir spatula ile malzemeleri kaynaştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı bir borcama yayın ve buzluğa koyun.
  • 1 saat sonra karışımı buzluktan çıkarıp karıştırın sonra tekrar buzluğa koyun. Bu karıştırma işlemini toplamda 3 set olacak şekilde tekrarlayın.
  • Karıştırma işlemi bittikten 2 saat sonra dondurmanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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