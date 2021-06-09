Ev yapımı çilekli dondurma tarifi

Bu aylar çileğin en lezzetli zamanları, kaçırmak olmaz. Bol çilekli, çokca lezzetli, içeriği temiz bir dondurma tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu tarifi sık sık yapacak ve hazır dondurmalarla yarışacaksınız. Üstelik sadece birkaç malzeme ile hazırlanıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı çilek

2 paket kremşanti

2 çay bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı limon rendesi

YAPILIŞI

İyice yıkayıp saplarını temizlediğiniz çilekleri rondodan geçirin.

Derin bir kaba sütü ve kremşantileri alıp koyu bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Çilekleri ve limon rendesini kremşantiye katın ve bir spatula ile malzemeleri kaynaştırın.

Elde ettiğiniz karışımı bir borcama yayın ve buzluğa koyun.

1 saat sonra karışımı buzluktan çıkarıp karıştırın sonra tekrar buzluğa koyun. Bu karıştırma işlemini toplamda 3 set olacak şekilde tekrarlayın.

Karıştırma işlemi bittikten 2 saat sonra dondurmanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.



