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Ev yapımı dondurma tarifi! Kahve tutkunları bu tarife karşı koyamayacak

14.09.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının sona ermesiyle beraber havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Ancak yazın serinleten lezzeti dondurma hala popülerliğini kaybetmedi. Küçükten büyüye en sevilen tatlılardan biri de dondurmadır. Maraş dondurmasından sütlüye, buzlu dondurmadan sorbeye dondurmanın hemen her türü severek yenilir. Evde de basit bir tarif ile dondurma yapabilir evdekilere serin bir sürpriz yapabilirsiniz.

Ev yapımı dondurma tarifi! Kahve tutkunları bu tarife karşı koyamayacak

‘Havalar soğuduğunda dondurma yenilmez’ klişesi tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Dondurma hangi mevsim olursa olsun doğru şekilde tüketildiğinde herhangi bir sağlık sorununa neden olmuyor. Özellikle evde yapılan sağlıklı dondurmalar boğaz enfeksiyonu riskini düşürüyor. Dondurmanın risk oluşturmaması için uzmanlar soğuk su ile birlikte tüketilmemesini, direkt buzlu olarak ısırılmamasını ve daha yavaş bir şekilde yenilmesini tavsiye ediyor. İşte malzemeleri ve yapımı ile pratik bir sade dondurma tarifi...

EV YAPIMI KAHVELİ DONDURMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı duble krema
  • 150 ml süt
  • 1/2 su bardağı esmer şeker
  • 5 yumurta sarısı
  • 2 çay kaşığı çekilmiş kahve

HAZIRLANIŞI

  • Küçük bir parça güçlü espresso pişirin.
  • Sütü krema ile küçük bir tencerede birleştirin ve ardından ocağa koyun ve ilk baloncuğu görene kadar ısıtın. (Yalnızca %10'dan fazla yağ içermeyen duble kremayı kullanarak da dondurma yapabilirsiniz.)
  • Kabarık bir görüntü elde edene kadar yumurta sarılarını ve şekeri bir karıştırıcı ile çırpın.
  • Sürekli karıştırarak, çift kremalı sıcak sütü sarılara yavaşça dökün.
  • Karışımı tekrar tencereye dökün, ocağa koyun ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ardından tencereyi ocaktan alın ve 1-2 dakika daha karıştırın.
  • Karışımı plastik bir kaba dökün, 50–70 ml (1/5 fincan) espresso ekleyin, karıştırın ve üzerini kapatın.
  • Karışımı oda sıcaklığına soğumaya bırakın ve ardından tamamen katılaşana kadar dondurucuya koyun. Ara sıra dondurucudan çıkarın (3-4 kez) ve dondurmanızın eşit şekilde donması için mikserle çırpın.
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