Ev yapımı dondurma tarifi! Kahve tutkunları bu tarife karşı koyamayacak

‘Havalar soğuduğunda dondurma yenilmez’ klişesi tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Dondurma hangi mevsim olursa olsun doğru şekilde tüketildiğinde herhangi bir sağlık sorununa neden olmuyor. Özellikle evde yapılan sağlıklı dondurmalar boğaz enfeksiyonu riskini düşürüyor. Dondurmanın risk oluşturmaması için uzmanlar soğuk su ile birlikte tüketilmemesini, direkt buzlu olarak ısırılmamasını ve daha yavaş bir şekilde yenilmesini tavsiye ediyor. İşte malzemeleri ve yapımı ile pratik bir sade dondurma tarifi...

EV YAPIMI KAHVELİ DONDURMA TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı duble krema

150 ml süt

1/2 su bardağı esmer şeker

5 yumurta sarısı

2 çay kaşığı çekilmiş kahve

HAZIRLANIŞI

Küçük bir parça güçlü espresso pişirin.

Sütü krema ile küçük bir tencerede birleştirin ve ardından ocağa koyun ve ilk baloncuğu görene kadar ısıtın. (Yalnızca %10'dan fazla yağ içermeyen duble kremayı kullanarak da dondurma yapabilirsiniz.)

Kabarık bir görüntü elde edene kadar yumurta sarılarını ve şekeri bir karıştırıcı ile çırpın.

Sürekli karıştırarak, çift kremalı sıcak sütü sarılara yavaşça dökün.

Karışımı tekrar tencereye dökün, ocağa koyun ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ardından tencereyi ocaktan alın ve 1-2 dakika daha karıştırın.

Karışımı plastik bir kaba dökün, 50–70 ml (1/5 fincan) espresso ekleyin, karıştırın ve üzerini kapatın.

Karışımı oda sıcaklığına soğumaya bırakın ve ardından tamamen katılaşana kadar dondurucuya koyun. Ara sıra dondurucudan çıkarın (3-4 kez) ve dondurmanızın eşit şekilde donması için mikserle çırpın.



