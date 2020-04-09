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Ev Yapımı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ev Yapımı dizisi nerede ve nasıl çekildi?

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2020 20:32 | Son Güncelleme

Oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri ilk dizi Ev Yapımı, 9 Nisan Perşembe akşamı TRT 1’de 1. bölümüyle ekranlara geldi. Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan, Seksenler dizisi oyuncularının kendi evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği eğlenceli dizi Ev Yapımı dizisinin konusu nedir? İşte Ev Yapımı dizisi ile ilgili detaylar

Adı gibi “ev yapımı” olan dizi, yaşanan bu zorlu günlerde TRT 1 izleyicilerinin yüzlerini gülümsetecek. Ev Yapımı dizisi ilk bölümüyle 9 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Ev Yapımı dizisi, "evde kal"an oyuncuların ürettiği farklı bir çekim tekniği ve senaryoya sahip. Rasim Öztekin’in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin’in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.

Yapımını MinT Motion Pictures'ın, yapımcılığını Birol Güven'in üstleneceği dizinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç ve Bektaş Erdoğan yer alıyor.

birol

HER EV BİR SET OLDU

İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.

Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı’nın oğlu Emre Yapıcı’nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.

Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras’ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu.

Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafeler aldı. Berat Yenilmez’in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.

Ev Yapım, her Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

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