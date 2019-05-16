Eva Herzigova çok cesur! Cannes cesareti

Cannes Film Festivali'ne ünlü oyuncular akın etti. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Dior gecesine ise Eva Herzigova damga vurdu.

Siyahlar içindeki güzel isim çok cesurdu. Transparan bir üst tercih eden Eva, göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

46 yaşındaki Eva Herzigova her ne kadar üstüne bir ceket alsa da poz verirken oldukça cüretkar ve rahattı.

Herzigova; Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista ve Cindy Crawford gibi modellerle birlikte 90’lı yılların en popüler modellerinden biriydi.

Modellik kariyerine 16 yaşında adım atan model cesur tarzıyla beğeni topluyor.

