Evde ağız sulandıran pizzalar hazırlayabilmek için bilmeniz gerekenler

Evde pizza denilince gözünüz korkmasın! Çok basit tariflerle mükemmel sonuçlar elde etmek mümkün. Evde pizza yapmanın en güzel yanlarından biri de istediğiniz gibi kişiselleştirebilmeniz. İster bol peynirli ister sade peynirli ister bol baharatlı ister vegan ister bol etli... Tek ihtiyacınız olan hayal gücünüz. Peki, bir pizzanın en önemli adımı ne? Elbette ki hamuru! Hamuru yoğurduktan sonra sosu ve üstü tamamen sizin zevkinize ait.

Çıtır çıtır lezzetli pizzalar için hamur nasıl hazırlanır?

MALZEMELER

1 yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz (Arzunuza göre değişebilir.)

1 tutam toz şeker

Yarım paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Tüm malzemeleri tek kapta karıştırın ve ardından hamuru güzelce yoğurun. Sonrasında yapmanız gereken tek şey hamurunuzu tepsiye, pizza taşına ya da pizza tavasına koymak. Sosunu ve üst malzemelerini keyfinize göre ekleyip pişirin. Daha pişerken kokusuyla başınızı döndürecek pizzanızı sevdiğiniz şekilde pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Peki, evde pişen pizzalarınız daha lezzetli olmasına yardımcı olacak ve daha kolay hazırlamanızı sağlayacak ürünler var mı? Elbette! İşte, pizza yardımcılarınızın listesi!

1. Göz açıp kapayıncaya kadar hazır!

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Hamur yoğurmak, bunu özellikle sevenlerin dışında birçok kişi için büyük zahmet. Malzemeleri unlu ellerle eklemek, yoğururken üst başın unlanması, hamurun ele yapışması gibi dertler yemek lezzetini zahmete dönüştürüyor. Özellikle evde yalnızken hamur yoğuruyorsanız yapış yapış ellerle malzeme eklemek tam bir işkence. Hamuru doğru kıvama getirmek ise ayrı bir ustalık ve dikkat istiyor. Hamurun doğru kıvamda olması pizza tabanının lezzetini etkileyen en önemli faktör.

Keşke tüm bu zahmetlere girmeden hamur yoğurabileceğiniz büyülü bir eşya olsaydı değil mi! Evet var. İşte burada.

2. Ev tipi taş pizza fırınları ile leziz mi leziz pizzalar!

Pizzayı pişirmenin elbette birçok farklı yolu var. Ama orijinalinde pizza fırında, özellikle taş fırınlarda pişen ve lezzetinin birazını bu özelliğine borçlu olan bir yiyecek. Lezzetli pizzalarınıza ekstra tat katmak istiyorsanız bir taş pizza fırını temin edebilirsiniz. Taş tabanı pizzanın hem ağır ağır pişmesini sağlayacak hem de tabanını çıtır çıtır yapacak. "Taş fırını bulmak kolaydı sanki." dediğinizi duyabiliyoruz. Sandığınız kadar zor değil halbuki.

Mutfağınıza şıklık, pizzanıza lezzet katacak bir taş fırın bir tık kadar yakınınızda! Sizler için hazırladığımız linke tıklayarak kendinize en güzelinden bir taş pizza fırını bulabilirsiniz.

3. Pizza taşının çıtır çıtır taban büyüsü!

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Taş pizza fırınınız yok diye üzülmenize gerek yok. Pizza taşıyla da çıtır tabanlı pizzalar elde etmek mümkün. Pizza taşını kullanmak oldukça basit. Siz pizzayı hazırlarken o yeterince ısınsın diye taşı normal fırına koyun ve pizzanızı hazırlamaya devam edin. Taş yeterince ısındığında fırından hiç çıkarmadan pizzanızı üzerine koyun ve pişirmeye bırakın! Ekstradan hiçbir adım yok. Üstelik pizza taşını barbekü mangallarında da kullanabilirsiniz. Sadece pizza pişirirken değil, farklı yiyecekleri pişirmek için de kullanabilirsiniz.

Bu harika pizza taşını incelemek için tıklayın!

4. Pizza tavası ile şipşak leziz pizzalar.

"Pizza pişirmek istiyorum, çıtır olsun istiyorum ama uzun uzun vaktim de yok." diyorsanız ihtiyacınız olan ürün pizza tavası. Tavayı isterseniz fırında pişirmek için kullanabilirsiniz ama pizza tavasının en güzel yanı pizzanızı ocakta da pişirebilecek olmanız. Fırının ısınmasını bekleme derdi yok, fırının kapağından içi göremiyorum, pişmiş mi pişmemiş mi anlayamıyorum sıkıntısı yok. Ocakta gözünüzün önünde tam ayarında kolayca ve hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz. Pizzanız piştikten sonra tavada tatlı için krep de yapabilirsiniz. Düz ve hızlı pişirme özelliği ile krepler için de uygun bir ürün.

Tuzlu tatlı, ne isterseniz pişirebileceğiniz pizza tavasını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Sıcak pizzaları el yakmadan kolayca dilimleyebilmek için yuvarlak pizza bıçakları!

Pizza yemenin belki de en zorlu kısmı el yakacak kadar sıcak ve buharı henüz üzerinde olan pizzayı dilimlemek. Normal bıçakla kesildiğinde peynir bıçağa yapışıyor, pizzanın üzerindeki malzemeleri toplayarak peşinde sürüklüyor ve pizzanın güzelliğini bozuyor. Üstelik sıcak sıcak pizzaları kesen bıçaklar keskinliklerini de kaybediyor. Neyse ki pizza kesmek için özel olarak tasarlanmış yuvarlak pizza kesme bıçakları var! Yuvarlak yapısı ile pizzayı, peynirini ve malzemesini birbirine karıştırmadan kolayca kesebiliyorsunuz. Hem eliniz yanmayacak hem pizzanızın şekli bozulmayacak. Yuvarlak bıçakla kesmenin eğlencesi de ayrı. Bıçak pizzanın üzerinde kayıp giderken kendinizi usta bir şef gibi hissedeceksiniz. Pizzayı soğutmadan kolayca dilimleyip yemeye başlayabilirsiniz.

Bu güzel ürünü şuradan bulabilirsiniz.

6. Pizza soslarınızı istediğiniz gibi özelleştirip damak yapınıza en uygun olan sosu keşfedin!

Pizzanın alt taban sosu lezzetini değiştiren önemli bir faktör. Sosun genelde en temel öğesi domates! Domates salçası veya domates püresi ana malzeme olduktan sonra üzerini istediğiniz gibi doldurmak tamamen size kalmış. Kekik, nane, fesleğen, sarımsak, kırmızı biber, tatlı toz biber gibi farklı baharatları sosun içinde kullanabilirsiniz. "Hep aynı soslardan sıkıldım." diyorsanız farklı tip pizza sosları da bulabilirsiniz. Pizza baharatları, aynı zamanda makarnalar için de kullanılabilir. Tadını yoğun ya da az, isteğinize göre ayarlamak da sizin elinizde. İster bol ister az baharatlı ama illa baharatlı!

Yedikten sonra da uzun süre ağzınızda kalacak tatlar yaratmak sihir yapmak kadar kolay. Hemen bulabilin diye biz de sizler için en güzellerinden bir tanesini şuraya bırakıyoruz.

7. Kim demiş veganlar lezzetli pizzalar yapamaz diye?

Veganlar için de birbirinden lezzetli pizzaları evde pişirmek elbette ki mümkün. Vegan malzemelerin bulunması biraz zor görünse de o kadar da zahmetli değil. Vegan pizzanız için belki de en zor kısmın peynir olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Vegan tüketiciler için de pizza üstüne konabilecek lezzetli peynirler var. Özellikle mantar ile kullanılan cheddar peynirinin vegan çeşidi de bunlardan biri. Cheddar ve farklı sebzeler ile leziz vegan pizzalar ortaya çıkarmak çok kolay.

Vegan cheddar peynire buradan ulaşabilirsiniz.

8. Farklı ama lezzetli: Ton balıklı pizza!



Pizzanın üzerine konan malzemeler ile farklı tatlar yaratabilmek mümkün! Genelde salam, sucuk, sosis gibi malzemeler kullanılıyor. Ama kim demiş illa onlarla olacak diye? Ton balıklı pizza yapmayı hiç denediniz mi? Denemediyseniz çok büyük bir lezzeti kaçırıyorsunuz demektir. "Pizzada deniz ürünleri mi? Yok, hayır, olamaz." diyenler bir daha düşünmeli. Ton balığını pizzanın üzerine en başta ya da pişmeye yakın koyabilirsiniz. En yakın zamanda denemelisiniz!

Sizin için en lezzetli ton balık çeşitlerinden birisi olan zeytinyağlı ton balığını şuraya bıraktık.

