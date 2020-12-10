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Evde alkol alan 5 arkadaş arasında kız meselesi kavgası: 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu

10.12.2020 06:59 | Son Güncelleme:
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Evde alkol alan 5 arkadaş arasında kız meselesi kavgası: 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aynı evde bir araya gelerek alkol alan arkadaşlar arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi 115. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 kişi arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine çıkan arbede de Ali Haydar S., kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk etti. Öte yandan yaralı Ali Haydar S., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini soy adını bilmediği Serkan isimli kişinin vurduğunu söyledi.

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Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında silahlı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

(DHA)

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