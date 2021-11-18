Evde hem çok pratik hem de çok lezzetli yaş pastalar için ipuçları

Birçok kişi cesaret edemese de yaş pasta yapmak oldukça keyifli. Pastanın şekli, kremasının duruşu ve süsü gibi birçok detaya karar verebilmek, yaş pastayı özgün bir hale getiriyor. Üzerinde bu kadar farklılık yaratarak söz sahibi olunabilen bir yemek daha yok. Hele ki sevdiklerinize kendi ellerinizle hazırladığınız yaş pastayla sürpriz yapmanın değeri paha biçilmez. Bu zevki tatmanız için sizi biraz cesaretlendirelim. Evde yaş pasta yapmak için usta şef olmanıza gerek yok. Küçük tüyolar, kolay tarifler ve tabii ki doğru ürünlerle ortaya harika pastalar çıkarabilirsiniz. Hepsine sırayla değineceğiz ama önce yaş pasta yapmak için bilmeniz gerekenlerle başlayalım.

Yaş pasta yapmak için ipuçları

Güzel bir yaş pasta yapmak için öncelikle pastanın bel kemiği olan pandispanya kekinin hakkını vermek gerekiyor. Bunun için size bir kaç püf noktası söyleyelim. Pandispanya kekini hazırlarken katı malzemeleri ayrı bir kapta karıştırmanız çok önemli. Bu aşamada yumuşacık bir pandispanya keki için unu elekten geçirmeyi sakın unutmayın. Tüm malzemeleri bir araya getirdiğinizde fazla karıştırmasanız iyi olur, sonra lastik gibi bir hamurla karşılaşırsanız bizden günah gitti. Kullanacağınız pasta kalıbının da uyguladığınız tarife uygun olmasına dikkat edin, yoksa kaptan taşan ya da tam tersi kalıba göre küçülen bir kekle karşılaşabilirsiniz. Gelelim fırın ayarına... Burada normal bir kek pişirmiyoruz; pandispanya daha narin ve ilgiye muhtaç, bu yüzden ısıyı biraz düşük tutacağız. Önceden 170-180 derece arasında ısıtılmış bir fırın en ideali. Aman sabırsızlanmayın! En az 20 dakika fırın kapağını açmamanızı öneririz. Birçoğunuzun bu yola meyveli pasta yapmak için çıktığını tahmin ediyorum. Onlara küçük bir tavsiye: Meyveleri suyunu süzdürerek kullanın, taze meyve kullanmaya çok dikkat edin.

Kolay pandispanya tarifi

Size kolayca pandispanya keki yapabileceğiniz küçük bir tarif verelim. Bunun için 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 paket kabartma tozu, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 2 paket vanilin ve 3 su bardağı un tezgahta yerini alsın. Önce yumurta ve şekeri çırpın, ardından tüm sıvı malzemeleri karıştırın. Daha sonra katı malzemeleri bir araya getirerek sıvı karışıma ekleyin. Unu elekten geçirmeyi unutmadık, değil mi? Unu kontrollü bir şekilde eklediğinizde zor çırpılan bir hamur elde ettiyseniz her şey yolunda demektir. Hazırlanan hamuru önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun. Yumuşacık pandispanya keki 50 dakika sonra hazır! Bu dakikadan sonra pastayı dilediğinizce süslemek ve lezzetlendirmek sizin elinizde. Ama tüm bunlara vakti olmayanlar birkaç üründen yardım alarak kısa sürede harika bir yaş pasta yapabilir. Şimdi o ürünlere bir göz atalım.

1. Hazır pandispanya ununa ne dersiniz?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Pandispanya keki, yaş pastanın bel kemiği. Kekiniz hazırsa pastanın yüzde 80'ini tamamlamışsınız demektir. Ancak herkesin buna ayıracak vakti yok tabi. Size bir sır verelim, yaş pasta yapma süresini yarı yarıya indireceğiniz bir ürün var. Pakmaya Sade Pandispanya Unu ile kısa sürede leziz pastalar yapabilirsiniz. Zamandan tasarruf ettiren bu karışımla pandispanya hamurunu hazırlamak çok kolay. Tek yapmanız gereken bu karışıma su ve yumurta eklemek. Hemen çırpıp fırına verin ve yumuşacık pandispanya kekine kavuşun.

Yaş pasta yapmayı pratik hale getiren ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Yaş pasta yapacaksınız ama hala krem şanti torbanız yok mu? Ne yazık!

İşte yaş pasta yapmanın en eğlenceli kısmı: Krem şantiyle pasta süslemek! Pastayı harika ve estetik bir görünüme kavuşturmak için krem şanti sıkma torbasına ihtiyacınız var. Profesyonelce pasta süsleyebilmeniz için bu ürünler vazgeçilmez bir ihtiyaç. 7 ayrı sıkma ucu bulunan torbayla istediğiniz farklı formlarda krem şanti sıkabilir, pastanızı dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Kolay temizlenen bu ürün, sağlığa zararlı maddeler de içermiyor. Pasta yapımını keyifli hale getiren bu torbanın fiyatı da oldukça uygun.

Göz alıcı pastalar yapmak için buraya tıklayarak krem şanti sıkma torbasını satın alabilirsiniz.

3. Pürüzsüz bir pasta için şekillendirici spatulalara ihtiyacınız var

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hamurunuzu hazırladınız, fırına verdiniz. Pandispanya kekiniz hazır! Sıra geldi onu kremayla kaplamaya. İşte tam da bu kısımda eliniz ayağınız olacak bir ürün gerek. O ürün Meleni Home 3 Parça Spatula Seti. Bu setle kremayı eşit bir şekilde keke yayabilir, her köşesini düzeltebilir ve dilerseniz tırtıklı bir şekil verebilirsiniz. Pastaya profesyonel bir dokunuş yapacak bu spatulalarla yaş pastanızı sanki pastanede yapılmış gibi düzgünce kaplayabilirsiniz. Böylece kremayı yaymak için ter dökülen zamandan da tasarruf edeceksiniz.

Buraya tıklayarak 3'lü spatula setini yakından inceleyebilirsiniz.

4. Pastayı bir adım öteye taşıyalım, şeker hamurlarını şekillendirelim!

Sıradan bir yaş pasta yerine daha profesyonel ve uğraşılmış bir pasta yapmak istiyorsanız şeker hamuru işinizi görür. Pastane vitrinlerinde gördüğümüz o harika konsept pastaların her biri şeker hamurundan yapılıyor. Peki bu hamur nasıl şekillendiriliyor diye hiç düşündünüz mü? İşte size cevabı: Marzipan Şeker Hamuru Şekillendirici. 12 farklı uca sahip kalem formdaki şekillendiricilerle şeker hamurundan dilediğiniz her figürü yapabilirsiniz. Üstelik bunu yapmak için usta olmanıza gerek yok, bu şekillendiricilerle herkes istediği şekli kolayca ortaya çıkarabilir.

Mükemmel yaş pastaların sırrı olan şekillendiriciye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Bu pasta süsü "Beni ye!" diyor!

Yaş pastanıza neşeli ve eğlenceli bir görünüm katmaya ne dersiniz? Bizce Dr. Oetker Yıldız Pasta Süsü'ne kimse hayır diyemez. Rengarenk yıldızlarla dolu ürünle pasta süslemek çocuk oyuncağı haline geliyor. Şaka yapmıyoruz! Keyifli pasta süsleme işini çocuklarınızla bile yapabilirsiniz. Yıldızları dilediğiniz gibi yerleştirerek pastanızı göz alıcı bir hale getirebilirsiniz. Bu süsler doğum günlerine çok yakışacak. Yıldız pasta süslerini sadece yaş pastalara değil; muffin, kek ve kurabiye gibi birçok hamur işinde de kullanabilirsiniz.

Buraya tıklayarak bu tatlı yıldız pasta süslerine ulaşabilirsiniz.

6. Yaş pastanın olmazsa olmazı: Ayarlanabilir pasta kalıbı

Yaş pasta yaparken tarifte önerilen boyutta bir fırın kabı kullanmak çok önemli. Pandispanya keklerinin normalden kalın ya da ince olması yaş pastanızın görünümünü bozabilir. Bunun için ayarlanabilir pasta kalıbı kullanmak en iyisi. Coşan Kelepçeli Pasta Kalıbı sizi bu gibi sorunlardan kurtaracak bir ürün. Paslanmaz özellikteki kalıbı 16 ve 30 cm arasında ayarlayabilirsiniz. Böylece isteğinize göre büyük ya da küçük pastalar yapabilirsiniz. Piştikten sonra kekinizi kolayca kaptan çıkarabilirsiniz.

İstediğiniz boyutta harika pastalar yapmak ve ayarlanabilir pasta kalıbını sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

7. Gelelim pastamızı sunmaya...



Harika görünen ve leziz bir yaş pasta yaptınız, şimdi onu koyacak ve görüntüsünü daha da görkemli hale getirecek bir stant lazım. Dekamis Pasta Standı'yla binbir emek verdiğiniz yaş pastanızı masanın yıldızı yapabilirsiniz. Bu ürünü yaş pastanın yapım aşamasında da kullanacaksınız. Döner başlıklı olan stant, pastanızı süslerken ve kremayla kaplarken size kolaylık sağlayacak. Hem de 33 cm genişlikteki standın yanında 10'lu krem şanti sıkma torbası da var.

Sizi usta bir pastacıya, mutfağınızı tatlı bir pastaneye çevirecek ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

