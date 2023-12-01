Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu! Yasak aşk savunması yeterli olmadı... İlişkilerini anlatınca tepki çekti

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Long Island bölgesinde Nassau İlçesi Polis Departmanı, 14 yaşındaki bir kızla devam eden yasak aşklarını savunan 25 yaşındaki Adrees Omar isimli adamı tutukladı. 14 yaşındaki evinden kaçan kızın yerinin tespit edilmesi üzerine polisler Omar'ın evine operasyon düzenlendi. Omar polislerin evine girmesini engellemek için evinin önüne barikat kurdu.

İLİŞKİSİNİ SAVUNDU

Ailesinin ihbarı üzerine 14 yaşında evden kaçan kızın yerini tespit eden polisler operasyonun düğmesine bastı. 14 yaşındaki kızın savunan 25 yaşındaki Adrees Omar isimli adamın evinde olduğu bulundu. Polisler Omar'ın evine baskın düzenlendiğinde memurların içeri girmesini istemeyen adam barikat kurarak kendince önlem aldı.

Fox News 5'in haberine göre, Omar tutuklanarak adli kontroller için hastaneye sevk edildi. Omar, diğer suçlamaların yanı sıra 1. derece ceza gerektiren cinsel eylem, 2. derece tecavüz ve 2. derece saldırı ile suçlandı. Omar polise verdiği ifadesinde 14 yaşındaki çocukla ilişkisini kabul ederek aralarında özel bir bağ olduğunu savundu.