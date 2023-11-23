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    4. YoutuBer'ın itirafı yıllar sonra yeniden gündem yarattı! 28 yaşında sünnet olduğunu söyledi... "Hissiyatın %90'ını kaybettim"

    YoutuBer'ın itirafı yıllar sonra yeniden gündem yarattı! 28 yaşında sünnet olduğunu söyledi... "Hissiyatın %90'ını kaybettim"

    23.11.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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    YouTuber Baseem Najjar'ın 2020 yılında kanalında yayınladığı bir video yeniden gündem yaratmayı başardı. Fenomen isim 28 yaşında sünnet olmaya karar verdiği için pişmanlık duyduğunu söylerken yaşadığı değişimi hakkında da açıklamalarda bulundu. Sözleri yıllar sonra yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

    Sosyal medyada son dönemde geçmişte çekilse de kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran pek çok görüntü yer alıyor. Bu görüntülerden biri de YouTuber Baseem Najjar'ın 2020 yılında kanalında yayınladığı bir videodan kesit. 2020 yılında sünnet olduğunu açıklayan Najjar, "Sünnet olduğum için pişman mıyım?" sorusuna "Evet" diyerek başlıyor ve nedenini tüm açıklığıyla anlatıyor.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sünnet olduktan sonra cinsel organındaki hissiyatın %90'ınını kaybettiğini söyleyen Najjar, "Sünnet olduğum için pişman olmamın sebebi hissiyatın çoğunu kaybetmem. %90'lık bir kayıptan söz ediyorum. Eğer sünnetsizseniz büyük ihtimalle şunu bilirsiniz; cinsel organınızın başına dokunmak ya da kıyafete sürtmesi aşırı rahatsız eder. Çok hassastır. Ama aslında cinsel birleşme sırasında sizi zevke ulaştıran şey bu hassasiyettir. Sünnetten sonra bu hissin çok ama çok fazlası gitmiş olacak" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yeniden gündeme gelen YouTube videosunun bu bölümünü paylaşarak yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sünnetin sağlık açısından yararlı olduğunu biliyorm. İlk defa böyle bir karşılaştırma gördüm" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya sünnet
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