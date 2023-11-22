Büyükanne ve büyükbabasının yaşadığı çıplaklar kampını ziyaret etti! 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota bölgesinde bulunan çıplaklar kampında yaşayan büyükanne ve büyükbabasını ziyaret eden ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir kız Star Tribune'un haberine 69 yaşındaki Steven H. Wicklund'un cinsel saldırısına uğradı. Bölgede kaldığı süre boyunca Wicklund, genç kıza tecavüz etmeye ve onu cinsel organlarına dokunmaya zorlamaya başladı. Mahkemede yer alan belgelere göre kendisine cinsel olarak dokunmalarının iyi ve normal olduğunu söyleyerek genç kızı ikna etmeye çalıştı.

MESAJLAR GÖNDERMEYE DEVAM ETTİ

Wicklund, 14 yaşındaki kızın ziyaretinin bitmesine rağmen sonraki aylarda kendisinin ve arkadaşlarının resimlerini isteyen bir dizi açık metin mesajı göndererek taciz etmeye devam etti. 14 yaşındaki kızın annesinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine Wicklund tutuklandı.

Wicklund'un 12 Ocak'ta mahkemeye çıkması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis ve 30.000 dolar (yaklaşık 863 bin 958 TL) para cezasıyla karşı karşıya kalacak.







