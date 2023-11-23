Tuvalete gitmek isteyen yolcu uçağı birbirine kattı! Bir anda herkesin ortasında pantolonunu indirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler arasında seyahat eden bir uçak ilginç anlara sahne oldu. Facebook'tan paylaşılan görüntülerde uçuş görevlisinin uçağın tuvaletini kullanamayacağını söylemesi üzerine duruma tepki gösteren ismi açıklanmayan kadın yolcu bir anda koridorun ortasında pantolonunu indirdi.

YOLCULARLA KAVGA ETTİ

Uçakta yaşananları kaydederek sosyal medyadan paylaşan bir kişi görüntülere, "Florida'dan eve uçarken çok kötü bir deneyim yaşadık. Bir yolcu kendisine tahsis edilen koltuğa oturmak zorunda kaldığı için üzüldü ve uçakta iki çocuğun önünde pantolonunu indirmeye karar verdi. Kelimenin tam anlamıyla gösteride ön sırada oturuyordum. Başka bir yolcuyu öldürmekle tehdit etti. Oturmasını söyledikten sonra beni tehdit etti. Umarım tutuklanır ve tekrar uçması yasaklanır" notunu ekledi.