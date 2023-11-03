İlişki oyuncağı sıkışınca hastanelik oldu! Röntgen sonucu çıkınca utandı... Cerrahi müdahaleye mecbur kaldı

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Gigi Chapman isimli bir kadın yaşadığı ilginç deneyimi TikTok'tan paylaşarak viral olmayı başardı. Kendisiyle başbaşa kaldığı sırada eğlenmek istediğini dile getiren Chapman ilişki oyuncağıyla oyun oynuyordu. 34 yaşındaki kadın metal oyuncağın sıkışması üzerine çareyi hastaneye gitmekte buldu. Yaklaşık 7 cm uzunluğundaki ilişki oyuncağını çıkartmak için doktorlar cerrahi müdahaleye gerek duydu.

SOSYAL MEDYADAN İTİRAF ETTİ

TikTok'tan yaptığı paylaşımda hastanede yaşadığı durumu açıklayan Chapman, "Röntgen sonuçları çıktığında geçrekten utandığımı hissettim ama onun dışındaki tüm durumlar benim için çok ama çok komikti. Biraz strese girmeme, heyecanlanmama ve telaşlanmama rağmen sürekli güldük. Hastaneye gelmeden önce sıcak banyo yaparak evde kullandığım yöntemlerle ilişki oyuncağını çıkartmayı denedim ama hiçbir işe yaramadı" dedi.

Doktorların oyuncağın ameliyatla çıkarılmasının daha güvenli olacağını söylemesi üzerine Chapman, "O noktada kahkahalar kesildi ve biraz paniğe kapıldım.Yaşadığım en travmatik şey smear testi yaptırmak ya da bobini taktırmaktı. Ameliyat olma düşüncesi çok korkutucuydu" diye konuştu.

Pek çok kişinin benzer durumlar yaşadığını ve utandığını dile getiren Chapman, kendi hikayesini paylaşmanın özgüvenini yükselttiğini söyledi. Chapman yaşadığı durumun sonrasında benzer faaliyetlerde bulunmadığını itiraf etti.







