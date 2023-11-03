Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İlişki oyuncağı sıkışınca hastanelik oldu! Röntgen sonucu çıkınca utandı... Cerrahi müdahaleye mecbur kaldı

    İlişki oyuncağı sıkışınca hastanelik oldu! Röntgen sonucu çıkınca utandı... Cerrahi müdahaleye mecbur kaldı

    03.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et
    İlişki oyuncağı sıkışınca hastanelik oldu! Röntgen sonucu çıkınca utandı... Cerrahi müdahaleye mecbur kaldı

    İngiltere'nin Manchester şehrinde eski hemşire Gigi Chapman ilişki oyuncağının vücuduna sıkışması üzerine hastanelik oldu. Röntgen sonuçlarının ardından büyük bir utanç yaşadığını dile getiren Chapman ilişki oyuncağının çıkartılması için ameliyat olmak zorunda kaldı.

    İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Gigi Chapman isimli bir kadın yaşadığı ilginç deneyimi TikTok'tan paylaşarak viral olmayı başardı. Kendisiyle başbaşa kaldığı sırada eğlenmek istediğini dile getiren Chapman ilişki oyuncağıyla oyun oynuyordu. 34 yaşındaki kadın metal oyuncağın sıkışması üzerine çareyi hastaneye gitmekte buldu. Yaklaşık 7 cm uzunluğundaki ilişki oyuncağını çıkartmak için doktorlar cerrahi müdahaleye gerek duydu.

    SOSYAL MEDYADAN İTİRAF ETTİ

    1

    TikTok'tan yaptığı paylaşımda hastanede yaşadığı durumu açıklayan Chapman, "Röntgen sonuçları çıktığında geçrekten utandığımı hissettim ama onun dışındaki tüm durumlar benim için çok ama çok komikti. Biraz strese girmeme, heyecanlanmama ve telaşlanmama rağmen sürekli güldük. Hastaneye gelmeden önce sıcak banyo yaparak evde kullandığım yöntemlerle ilişki oyuncağını çıkartmayı denedim ama hiçbir işe yaramadı" dedi.

    2

    Doktorların oyuncağın ameliyatla çıkarılmasının daha güvenli olacağını söylemesi üzerine Chapman, "O noktada kahkahalar kesildi ve biraz paniğe kapıldım.Yaşadığım en travmatik şey smear testi yaptırmak ya da bobini taktırmaktı. Ameliyat olma düşüncesi çok korkutucuydu" diye konuştu.

    3

    Pek çok kişinin benzer durumlar yaşadığını ve utandığını dile getiren Chapman, kendi hikayesini paylaşmanın özgüvenini yükselttiğini söyledi. Chapman yaşadığı durumun sonrasında benzer faaliyetlerde bulunmadığını itiraf etti.

    İlginizi Çekebilir

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

     Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

     Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

    Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

     34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

    34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşk-ı Memnu uyarlaması "Bihter" filminden fragmanAşk-ı Memnu uyarlaması "Bihter" filminden fragman
    "Unutulmayacak bir gece" notuyla paylaşıldı"Unutulmayacak bir gece" notuyla paylaşıldı
    Instagram'da yüz binlerce lira kazanıyor! Büyük bir sır saklıyorInstagram'da yüz binlerce lira kazanıyor! Büyük bir sır saklıyor
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki sosyal medya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

    Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

    Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

    Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

    Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

    Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

    Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

    Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

    Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

    Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.