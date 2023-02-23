Eve giren ekipler gördüklerine inanamadı! Karşılaştıkları manzara karşısında adeta şaşkına döndüler: 20 kişilik ekip, 7 saat çalıştı

''Çöp ev' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Uşak’ta vatandaşlar Ünalan Mahallesi Karakıran Sokak’ta yoğun koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Uşak Belediyesi ekipleri kokunun kimya mühendisi olan N.T.’nin evinden geldiğini belirledi. Kapı ve pencereleri açık olan eve giren ekipler karşılaştıkları manzara sonrasında gördüklerine inanamadı.

PET ŞİŞELER, PLASTİK ÇÖP KAPLAR, KİRLİ KIYAFETLER! DESTEK EKİP İSTENDİ

Adeta çöp eve dönüştürülen evin her yerinde gazete, çeşitli kağıt parçaları, plastik çöp kaplar, pet şişeler, cd ve çok sayıda kirli kıyafetle karşılaşan ekipler destek ekip istedi.

20 kişilik ekiple çöpleri toplamaya başlayan ekipler 7 saatlik çalışma sonrasında evden 10 kamyon çöp çıkardı.

ÇÖP TOPLAMA HASTALIĞI VARMIŞ

Öte yandan başka bir apart eve yerleştirilen N.T.’nin çöp toplama hastalığı olduğu öğrenildi. (İHA)

