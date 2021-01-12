HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evi ve arsası için 5 yıl sonra gelen teklifle şoke oldular! Konu yargıya taşındı

Evi ve arsası için 5 yıl sonra gelen teklifle şoke oldular! Konu yargıya taşındı

12.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evi ve arsası için 5 yıl sonra gelen teklifle şoke oldular! Konu yargıya taşındı

Sakarya Kaynarca'da yaşadıkları ev ve arsası organize sanayi bölgesinin kurulacağı alanda kalan Engin ailesine, 2015 yılında 107 bin TL teklif edildi. Ailenin itirazı sonrası tekrar inceleme yapan OSB yönetimi, 5 yıl sonra yine aynı teklifi yaptı. Teklifle şoke olan aile, konuyu yargıya taşıdı.

Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi’nde yaşayan Engin ailesine ait 1600 metrekare arsa ve içerisinde bulunan 140 metrekarelik ev, Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı bölge içerisine alındı. D-020 karayolunun Adapazarı–Kaynarca yolu kısmına yaklaşık 100 metre mesafede bulunan arazi ve eve 2015 yılında OSB müteşebbis heyeti tarafından 107 bin 280 TL değer biçildi. Fiyatı az bulan aile, arazi ve evin daha fazla para edeceğini belirterek OSB yönetimine itirazda bulundu. İtirazı değerlendirmeye alan yönetim, 2020 yılının sonunda verdiği kararla araziye 5 yıl sonra yeniden 107 bin 208 TL değer biçti. Yeni teklifin eskisiyle aynı olduğunu görünce şoke olan aile, durumu yargıya taşıdı.

'AYNI TUTAR 5 SENE SONRA TEKRAR ELİMİZE GELDİ'

Kendilerine tebliğ edilen karara tepki gösteren ev sahibi Mukadder Engin, "Burası bana ait. 1600 metrekare yerim ve evimiz var. Bize verilen para 107 bin lira oldu. Biz bunu kabul etmedik, imza atıp itiraz ettik. Aynı tutar 5 sene sonra tekrar elimize geldi. Biz yine kabul etmiyoruz. Ben 53 yaşındayım, 107 bin lira ile burada çarşıdan bir ev alamam. Hiçbir yerde ev yapamam. Ne yapayım ben 2 kızım, 1 oğlum var. 63 yaşındaki eşim ve ben bu saatten sonra rezil mi olalım” dedi.

f530a82e34f3a643e99555345d9ed5e6

Yaşadıkları evi 16 yıl önce inşa ettiklerini söyleyen Rüştü Engin, "1600 metrekarelik arsa ve 140 metrekarelik bir ev var. Ayrıca burada 15 çeşit meyvemiz var. Cüzi bir rakamla bizi kandırmaya uğraşıyorlar. 107 bin lira ile biz hiçbir şey yapamayız. Evi yapmayı bir köşeye bıraktım bu paraya arsayı bile alamayız. Bana göre bu eve 600 bin ile 700 bin lira arasında kıymet biçilmesi lazım. Biz bu tutara razı değiliz” diye konuştu.

OSB YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

OSB yönetimi ise konunun yargıya intikal ettiğini, mahkemenin kararıyla fiyatın değişebileceğini, ayrıca fiyat konusunda aile ile anlaşma yoluna gidileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni açıklama'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni açıklama
69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 69?69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 69?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Yer: Adana! Komiserden alkışlanacak davranış

Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İntihar edeceğini söyleyip taksiye binen adam, polisi görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Karşısında görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.