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  4. 'Evimde hırsız var' telefonu... Arayan kadın ekiplerin gözü önünde 5. kattan atladı! Bir garip olay

'Evimde hırsız var' telefonu... Arayan kadın ekiplerin gözü önünde 5. kattan atladı! Bir garip olay

06.11.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edilmesinin ardından ekipleri görünce 5. kattan atladı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

'Evimde hırsız var' telefonu... Arayan kadın ekiplerin gözü önünde 5. kattan atladı! Bir garip olay

Garip olay, il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası S.U. (38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi.

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GELEN EKİPLERİ GÖRÜNCE 5. KATTAN ATLADI

İhbar üzerine kısa sürede sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U., oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı.

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AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kendini kelepçeledi... Hemen ekipleri aradılar! Kendini kelepçeledi... Hemen ekipleri aradılar!

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Anahtar Kelimeler:
şizofreni Çorum

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