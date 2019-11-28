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Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Malatya’da bir vatandaş, evine giderken nesli tükenmekte olan bir sarı benekli semender buldu. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Karaman, internet üzerinden yaptığı araştırmada bulduğu hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu tespit etti.

Bu yaşa kadar bu tür bir hayvan görmediğini belirten Burak Karaman, “Kaldırımın kenarında duran sarı benekli semendere baktım sokak hayvanlar zarar verecek diye endişelendim. Hemen bir kutu içerisine alarak korudum ve besledikten sonra ait olduğu yere doğaya bırakacağım. Dilek’te birkaç yerde daha görüldü bu hayvanlar. Devletin bunu koruma altına alması ve neslinin devamı noktasında tedbir almasını istiyoruz” diye konuştu.

Genelde yağmurlu havalarda ortaya çıkan, nemli ortamı seven semenderin neslinin tükenmekte olduğu, yıllar öncesine göre az görüldüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya semender burak kahraman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gerizekalı öyle mü tutulu allahın MALatyalısı
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