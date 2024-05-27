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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerçevesini darbecilerin çizdiği sorunlu anayasa ile yola devam edemeyiz

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.05.2024 12:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Adnan Menderes ve iki bakanı rahmetle yad ederek, "Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacak ve affetmeyeceğiz." dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'nin yeni ve özgürlükçü bir anayasaya da duyduğu ihtiyacı vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerçevesini darbecilerin çizdiği sorunlu anayasa ile yola devam edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Adnan Menderes ve iki bakanı rahmetle yad ederken, Türkiye'nin yeni bir anayasaya duyduğu ihtiyacı ve bunun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

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"Türkiye Yüzyılı Anayasası'nı konuşmak üzere bizleri buluşturan 2 no.lu baromuzu tebrik ediyorum. Yeni Türkiye'nin sembollerinden olan adada düzenlenen sempozyum hayırlara vesile olsun. 27 Mayıs'ta yargı tiyatrosu ile idam edilen Adnan Menderes'i rahmetle minnetle yad ediyorum.

"ASIRLAR DA GEÇSE DARBECİLERİ UNUTMAYACAK VE AFFETMEYECEĞİZ"

Sempozyumu gerçekleştirdiğimiz Yassıada'yı verdikleri kararlarla demokrasimizin utanç ve hüzün adasına dönüştürenleri nefretle anıyoruz. Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacak ve affetmeyeceğiz.

Merhum Menderes, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu milletimiz her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle anacaktır. Hukuk cinayeti yaşatanları asla bağışlamayacağız. 27 Mayıs bir provokasyonun sonucudur. İlk kez bir parti milletin iradesi ile iktidara gelmişti. Ülkemizde bir kalkınma hamlesine vesile olmuştu. Menderes Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırmıştır. Ezanın aslına uygun okunmasından imam hatip okullarının açılmasına kadar büyük işlere imza atıldı. Bu çalışmalar imtiyazlı azınlığı rahatsız etti. 'Start' düğmesine 6-7 Eylül olayları ile basılmıştır.

"MİLLİ İRADEYE DARBE HANÇERİNİ VURDULAR"

Propaganda savaşı ile Menderes düşmanlaştırıldı. Menderes hedef alındı. Tahkikat komisyonu bahane edilerek 'ihtilal meşru haktır' diyerek darbeye davetiye çıkarıldı. Nasıl darbeye bir günde karar verilmedi ise Yassıada'da alınan hiçbir karar da tesadüf değildir. Burası özellikle seçilmiştir. Sivil siyaset için Yassıada'nın ibret kaynağı olması arzulandı. Siyasetçilere haddinizi bilin mesajı verilmiştir. Mahkum edilen milletin özgür iradesidir. Bu ülkede iktidar gücünün kimde olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi. Milli iradeye darbe hançerini bunun için vurdular. Siyasetçileri örselediler. Masum insanların onuruyla bunun için oynadılar. Menderes ve iki arkadaşını bunun için astılar. Yıllarca 27 Mayıs'ı Hürriyet ve anayasa bayramı olarak bunun için kutladılar.

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA OLAN İHTİYACINI DİLE GETİRİYORUZ"

Çerçevesini darbecilerin çizdiği sorunlu anayasa ile yola devam edemeyiz. Yeni anayasayı uzun süredir dile getiriyoruz. Neyi murad ettiğimizi kamuoyu ile paylaştık. Anayasa normlar hiyaşerisinin tepesinde yer alır. 61 Anayasası ve 82 Anayasası hazırlanma sürecinde milletin iradesi tecelli etmedi. Milletimiz evet oyunu darbecilerin ülkenin başından bir an önce gitmesi için vermiştir.

61 anayasası 27 Mayıs rejimini kurumsallaştırmıştır. Anayasa değişiklikleri ile 367 ucubesinin önüne geçtik, demokrasimize rahat nefes aldıracak adımlar attık. Bunların yeterli olmadığını biliyoruz.

"UZLAŞMA ARANMADAN YAPILAN ANAYASALAR SAKATTIR"

Uzlaşma aranmadan yapılan anayasalar doğumundan öte sakattır, kriz üretmeye daha yakındır. Yakın siyasi tarihimizde bunun örnekleri bulunuyor. Tartışmalardan yargıdaki gerilime kadar karşılaştık. Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi zehirleyen sebebin aynı olduğunu görüyoruz. Artık bazı gerçekleri kabullenmemiz gerekiyor. Elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasa ile devam edemeyiz. Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Meclis'imiz yeni anayasa yapacak olgunluğa, kudrete sahiptir. Milli bir ödev olduğuna inanıyorum."

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