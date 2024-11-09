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  4. Evindeki güvenlik kamerasını kontrol etti! Eşinin pijamalarla dışarı çıktığını gördü: Gerçek çok farklı çıktı

Evindeki güvenlik kamerasını kontrol etti! Eşinin pijamalarla dışarı çıktığını gördü: Gerçek çok farklı çıktı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 08:56
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Çin'de yaşayan uzun yol şoförü olarak çalışan Luu Hoa Binh gece yarısı güvenlik kameralarını kontrol etti ve pijamalı karısının yabancı bir adama kapıyı açtığını gördü. Güvenlik kamerasını izlemeye devam ettiğinde kapının önündeki adamın eşinin eski kocası olduğunu ve ikilinin birlikte içeri girdiklerini gördü.

Evindeki güvenlik kamerasını kontrol etti! Eşinin pijamalarla dışarı çıktığını gördü: Gerçek çok farklı çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de yaşayan bir ihanet olayı kısa sürede ülke gündemine yerleşti. Uzun yol şoförü olarak çalışan Luu Hoa Binh, gece yarısı evinin güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde karısının gece yarısında pijamalı bir şekilde kapıyı açtığını gördü. Eve dönmeden önce genellikle sabah 3'e kadar çalışan adam karısının kapının önünde eski eşiyle konuştuğunu fark etti.

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Luu Hoa Binh eve döndüğünde karısını sorguladı. Kadın, kamerada görünen kişinin sadece bir nakliyatçı olduğunu ancak kendisinin buna inanmadığını anlattı. Hemen ertesi gün Luu Hoa Binh'in karısı ayrıldı.

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