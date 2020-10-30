HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Ev sahibinin uyuduğunu gördü ama...

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Ev sahibinin uyuduğunu gördü ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hırsızlık için girdiği dairede ev sahibinin uyuduğunu gören hırsız, evi soymaya devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda hırsızın rahat tavırlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüzgar sesinden korkarak kaçan hırsızın 10 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığı görüldü.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Ev sahibinin uyuduğunu gördü ama...

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabah saat 06.20 sularında bir restoranın çatısına tırmanan hırsız 1. kattaki evin penceresinden içeri girdi. Hırsız, girdiği evde uyuyan ev sahiplerini görmesine rağmen rahat tavırlarla 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını aldı. Evin tüm odalarını gezen hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AW153226_02

AW153226_01

Ev sahibi öğle saatlerinde soyulduklarını fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri delil toplamak için çalışma yaptı. Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AW153226_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştüAlacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyardı! Çocuğunuz yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğu yaşıyor olabilir
Dikkat! Haftada üç kez görülen öfke patlamaları görülüyorsa...
Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü
Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü
Ilgaz Dağı'nda şaşırtan mezarlar! Batı Karadeniz'in en yüksek noktalarından biri ama...
Ilgaz Dağı zirvesinde şaşırtan mezarlar!
Sivas'ta silahla vurulmuş vaşak ölüsü bulundu
Silahla vurulmuş halde bulundu
40 yıl cami olarak kullanılmış! 1200 yıllık kilise zamana direniyor
1200 yıllık gizemli bina! Zihinsel engelliler...
Bu bahçeyi gören telefonuna sarılıyor!
Bu bahçeyi gören telefonuna sarılıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.