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Evini döküm tencerelerle donatmak isteyenlerin kaçırmaması gereken ürünler

22.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için mükemmel performans sağlayan döküm tencereler, son zamanlarda oldukça revaçta olan mutfak gereçlerinden. Normal tencerelere kıyasla hem son derece sağlıklı olan hem uzun ömürlü kullanım imkânı sunan döküm tencereler, saymakla bitmeyecek avantajları sebebiyle mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Eğer siz de evinizdeki tencereleri yüksek kaliteli ürünlerle değiştirmek istiyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun!

Evini döküm tencerelerle donatmak isteyenlerin kaçırmaması gereken ürünler

Uzun yıllardır kullanılan ve ham maddesi demir olan döküm tencereler, mutfakta devrim yapmak isteyenlerin ilk tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Normal tencerelere kıyasla daha çok tercih edilme sebeplerinin başında kanserojen madde bulunmayan sağlıklı içeriği geliyor. Kullanımı ve bakımı diğer tencerelerden farklı olan, pek çok avantajı bulunan döküm tencereler hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. Amazon’un Black Friday kampanyalarından faydalanarak 27 Kasım tarihine kadar %30’a varan indirimle sahip olabileceğiniz Lava döküm tencerelerle sofranızı daha lezzetli yemeklerle donatın!

1. Yalnızca işlevsel özellikleriyle değil, rengiyle de başınızı döndürecek bir ürün!

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Lava’nın 40 yıllık tecrübesi ile son teknoloji döküm kalıplama tesislerinde üretilen Lava Döküm Karnıyarık Tenceresi, kalın tabanı sayesinde hem çok yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor hem ısıyı tabana eşit dağıtarak etkili bir pişirme imkânı sunuyor. %100 geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeden üretilen bu tencere, yemeğinizin besin değerlerini en iyi şekilde koruyarak sağlıklı sofralar kurmanıza yardımcı oluyor. Tencere kapağındaki kanallar sayesinde buharlaşan suyun yemeğe geri dönmesini sağlayan bu döküm tencere ile besin değeri ve lezzet kaybını minimuma indirerek yemeğinize tat katabilirsiniz. 3,51 litre kapasiteli ve 28 santimetre çapındaki Lava Döküm Karnıyarık Tenceresi ile yapacağınız yemeklerin dayanılmaz lezzetine kendinizi hazırlayın!

%30’a varan indirimlerle sahip olabileceğiniz bu ürünü daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

2. Kalabalık davetlerin kurtarıcısı olacak bir tencere!

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Enfes tariflerinizin vazgeçilmez parçası olacak Lava Döküm Yuvarlak Tencere’yi gazlı, elektrikli veya indüksiyon fark etmeksizin tüm ocak ve fırınlarda kullanabilir; pişirme için her türlü tekniği kullanabilirsiniz. Isıyı tüm yüzeye eşit olarak yaydığı için normal şartlarda fazla vakit alan güveç ve yahni gibi yemekleri dahi kolaylıkla pişirebilir, harika aromalarla yemeklerinize lezzet katabilirsiniz. 28 santimetre çapındaki bu tencere, derin ve geniş tasarımı sayesinde tüm ailenize yetecek miktarda yemek pişirmenize imkân verecek ve mavi rengiyle mutfağınızda şık bir tarz yakalamanızı sağlayacak.

Lava Döküm Yuvarlak Tencere’yi merak ediyorsanız detaylıca incelemek ve indirimli fiyat avantajlarıyla satın almak için tıklayın!

Evini döküm tencerelerle donatmak isteyenlerin kaçırmaması gereken ürünler

3. Sağlığa her zaman önem verenlere!

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Lava'nın yalnızca kalabalık aileler için değil, yalnız yaşasa da sağlığından ödün vermek istemeyen veya öğünlerdeki porsiyonlarını az tutmak isteyenler için de ürünleri bulunuyor. Lava, 10 santimetre çapındaki Döküm Mini Tencere’si ile kendinizi şımartacak yemekler yapmanıza imkân sağlıyor. Özel olarak tasarlanan kapağı sayesinde yoğunlaşan buharın tekrar yemeğinize karışmasını sağlayan, böylece vitamin ve mineral kaybı yaşamanıza engel olan Lava Döküm Mini Tencere ile sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz. Lava’nın üstün emaye teknolojisiyle üretilen bu tenceresini önce kısık ateşte 3-5 dakika ısıtmalı, sonrasında çok az yağ ekleyerek yemeğinizi pişirmeye başlamalısınız. Döküm tencerelerin az yağla çok lezzetli yemekler sunması sayesinde kendinize daha sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz.

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4. Dolmadan ete, dilediğiniz ne varsa sizinle!

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Lava Metal Oval Döküm Tencere, siyah rengiyle mutfağınıza zarafet katmaya geliyor. Yapışmaz materyal kullanılarak üretilen bu tencerenin kolay temizlenebiliyor olması sayesinde ekstra zahmete girmenize gerek kalmıyor. Tüm ocak tiplerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünle fırında da yemek pişirebilir, sofralarınızda harikalar yaratabilirsiniz. 4,67 litre hacmindeki Lava Metal Oval Döküm Tencere’nin ömrünü doğru kullanım ve bakım ile uzatabilir, bu ürünü sizden sonraki nesillere miras bırakabilirsiniz. Bulaşık makinesinde de yıkayabileceğiniz Lava Metal Oval Döküm Tencere’yi elinizde yıkamak istiyorsanız önce 15 dakika soğumasını beklemeli, sonrasında sünger ve bulaşık fırçası kullanmadan ılık su ve sıvı deterjanla yıkamalısınız.

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5. Fırından yeni çıkmış ekmek kokusu, evinizin her köşesinde!

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Salgın döneminde oldukça revaçta olan evde ekmek yapma furyasını günlük hayatınıza entegre etmenizi sağlayacak Lava Döküm Ekmek Tenceresi, hijyenik ve sağlıklı ekmekler pişirmek için seçebileceğiniz ideal ürünlerden biri. Bu tencere sayesinde dilediğiniz unu kullanarak istediğiniz lezzette ekmekler pişirebilirsiniz. Isıyı uzun süre muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlayan bu tencere, kaliteli malzemeden üretilmesi sayesinde size yüksek performans sağlıyor. Şık tasarımıyla mutfağınızın tamamlayıcı parçası olacak Lava Döküm Ekmek Tenceresi ile fırınınızda muhteşem ekmekler pişirebilir, besin değerlerini en iyi şekilde koruyarak sağlıklı beslenme düzeninize katkı sağlayabilirsiniz.

Tükettiğiniz ekmeklerin kendi ellerinizden çıkmasını istiyorsanız çevre dostu bu ürünü detaylıca incelemek için tıklayın!

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Satın almadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç detay var!

Döküm tencere almadan önce dikkat etmeniz gereken ilk nokta, bu tencerelerin kaplaması olmalı. Seramik veya emaye kaplama döküm tavalar arasından size uygun olanı seçmeli, kullanım amacınıza göre bir ürün edinmelisiniz.

  • Seramik kaplamalar; yüksek ısıya maruz kaldıklarında veya kolay çizilebilir olmaları sebebiyle üzerinde çatlaklar oluştuğunda paslanabilir, bu sebeple de zararlı kimyasalların açığa çıkmasına sebep olabilir.

  • Yiyeceklerinizin direkt olarak döküm demir ile temas etmesine engel olan emaye kaplamalar ise deformasyona uğramaları halinde dahi sağlığınıza zarar vermez. Bu sebeple döküm tencere kaplamaları arasında en çok tercih edilen seçenek olarak karşımıza çıkar. Yemek yapmak sizin için bir mecburiyet değil, tamamen bir zevk meselesi ise emaye kaplamalı Lava döküm tencerelerden edinebilir; kullanım rahatlığı ile kendinizi, yaptığınız yemeklerle ise sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Maksimum performans elde etmek için yapmanız gerekenler:

Hem kimyasal madde içermeyen hem kolayca deforme olmayan döküm tencereler, birkaç önemli noktaya özen gösterdiğiniz takdirde size nesiller boyu sürecek bir kullanım imkânı sunuyor.

  • Pişirme veya servis esnasında kullandığınız mutfak gereçlerinin plastik veya ahşap olması, döküm tencerenizin uzun yıllar sizinle kalmasını sağlamak için alabileceğiniz önlemlerden ilki.

  • Yemeğinizi pişirirken diğer tencerelerde kullandığınızdan daha az miktarda yağ ve su kullanmalı, yemeğinizin sağlıkla pişmesine imkân tanımalısınız.

  • Doğru kullanım ve bakım ile uzun yıllar boyunca sizinle olacak çift kat özel emaye kaplamalı döküm tencereleri ilk kez kullanacaksanız iç yüzeyini önce sıvı deterjan ve ılık su ile yıkamalı, sonrasında ise mutlaka kurulamalısınız.

  • Pişme esnasında ısınan kulplarını tutarken mutlaka eldiven kullanmalısınız. Koyacağınız zemine zarar vermemek içinse nihale kullanmanızda fayda var.

  • Yalnızca ilk kullanıma mahsus olmak üzere iç yüzeyini ince bir tabaka halinde yağlamalı, 15 dakika boyunca orta ateşte ısıtarak tencerenizi yıllar sürecek birlikteliğinize hazırlamalısınız. Isıttıktan sonra fazla yağını peçete yardımıyla alacağınız emaye döküm tencereniz sayesinde misafirlerinizin aklını başından almaya hazır olun.

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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