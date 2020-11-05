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Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

Balıkesir Sındırgı'da Camikebir Mahallesi muhtarı Savaş Ç. önce satıp, sonra geri almak istediği evin borcunu ödeyemeyince bunalıma girerek, intihar etti. Geride bıraktığı mektupta ise akraba ve arkadaşlarına seslenerek, aralarında para toplayıp, evi geri almalarını ve eşi ile çocuklarının mağdur edilmemesi için vasiyette bulundu.

Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi’nin evli ve 2 çocuk babası muhtarı Savaş Ç., geçen pazar günü sabaha karşı Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında dam olarak kullandıkları yerin yanındaki ağaca kendini asarak, intihar etti. Pazartesi günü ilçede defnedilen muhtar Savaş Ç.’nin geride bıraktığı iki mektup ise okuyanların yüreğini burktu. Akrabaları, yakın arkadaşları, Sındırgı Belediye Başkanı ve Kaymakamı'na hitaben yazdığı mektupta, kısa süre önce sattığı ve ardından geri aldığı evin borcunu ödeyemediğini anlatan muhtar Savaş Ç., aralarında para toplayarak, evin geri alınmasını ve evin tapusunun eşi Fadime Ç. üzerine yapılmasını vasiyet etti.

'BENİ SEVEN HERKESTEN TEK BİR RİCAM VAR'

Muhtar Savaş Ç.'nin geride bıraktığı mektupta şu ifadeler yer verdi:

"Beni seven siz değerli güzel insanlara, Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi 597 ada 22 parsel ve 23 parselde bulunan şu an içerisinde oturmakta olduğum ev ve yakınındaki arsayı onuncu ay içerisinde bir iş yerinin sahibi olan A.G.'ye 150 bin TL karşılığı sattım. Paranın 90 bin TL’sini banka hesabıma yatırdı, 60 bin TL’sini almadım. Aradan bir hafta geçtikten sonra ev ve arsayı geri satın almak istediğimi söyledim. 295 bin TL’ye anlaşıp, hayırlı olsun dedik. Benim alacağım olan 60 bin TL’yi düşünce A.G.’ye 235 bin TL'yi on birinci ay içerisinde ödemek şartıyla borçlandım. Beni seven herkesten tek bir ricam var. Lütfen benim başıma bir şey gelirse, bu hayattan ölüp, gidecek olursam A.G.’ye olan borcumu aranızda para toplayıp, öderseniz, ev ve arsanın tapusunu eşimin üzerine geçirirseniz, Allah hepinizden razı olsun. Lütfen ama lütfen sizlerden ölürsem, son isteğim bu olsun. Zaten ölmüş olursam başka da bir şey isteyemem sizlerden artık. Başta ailem olmak üzere hepinizi çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak…"

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'EN KISA SÜRECE BORCUNU ÖDEYİP, EVİN TAPUSUNU EŞİNE TESLİM EDECEĞİZ'

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Muhtarımız Savaş Ç.'nin borcunu ödemek için kampanya başlattık. En kısa sürede borcunu ödeyip, evin tapusunu alarak, eşi Fadime hanıma teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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