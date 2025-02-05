Evinin her yerinde oluşan lekeleri takip ederek kocasının kendisini aldattığını öğrendi! "Bu garip duygudan kurtulamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'in "Temizlik İpuçları" forumunda kullanıcı adı "mioraa" olan kadın, evindeki her şeyin bir anda yeşile dönmesi üzerine şaşırdığını söyleyerek, "İlk başta sadece kedimde vardı. Sonra yatak çarşaflarım, ayakkabım ve çoraplarım, kanepem, telefon şarj cihazım ve şimdi de duvarlarım yeşil oldu" dedi. Genç kadın daha sonrasında bunun ne olduğunu veya bundan nasıl kurtulacağını bilen olup olmadığını sordu.

FOTOĞRAFLARIYLA PAYLAŞTI

İlk başta küf olduğunu düşündüğünü belirten genç kadın, "Şimdi belki de yeşil olan çamaşır deterjanı kapsüllerimden kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak bir test yıkaması ve kurutması yaptım ve evde birkaç saat giydikten sonra yeşil renge dönene kadar kıyafetlerimde leke bırakmadı" ifadelerini kullandı. Reddit'te ayrıca kedilerinden birinin yeşile boyandığı fotoğraflarını, duvarını ve çarşaflarını da paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Reddit kullanıcıları, çeşitli düşünce ve teorilerini paylaştıkları yorumlarda yanıt verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden sadece bir kedi, ikisi birden neden değil? Bunun bir tür ipucu olması gerektiğini düşünüyorum. Birinin diğerinin sahip olmadığı bir şeyi var mı/bir yere mi gidiyor, bu kaynağın ne olabileceğini ayırt edebilir mi?" yorumunu ekledi.

Bir başka kullanıcı, "Kediniz ev kedisi mi yoksa garajınızda, dolabınızda veya çamaşır odanızda saklanan endüstriyel veya temizlik malzemelerine erişimleri var mı?" diye sordu.

CAN ALICI YORUM GELİNCE ANLADI

Bazıları ise çarşaflardan renk geçişi olabileceği için koyu renkli kumaştan kaynaklanabileceğini belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, Old Navy marka kot pantolon aldığını ve bunun her şeyi lekelediğini söyledi. Kadın ise buna cevaben kendisinin ve kocasının kot pantolon giymediğini ifade etti.

Kadın bu yorumun üzerine kocasının banka hesap özetlerine bakıp markadan kot pantolon alıp almadığını kontrol etti. Kocasının kendisini daha önce aldattığı için davranışlarından her zaman şüphelendiğini dile getiren kadın, "Yorumu okuduktan sonra gergin bir şekilde gülümsedim. Olası bir ilişki konusunda zaten şüphelerim vardı. Kocamın sosyal medya hesabına bakınca kot giyen bir kadından gelen mesajları gördüm. Kedimi alıp ailemin evine döndüm. Kocamdan boşanmayı planlıyorum" dedi.