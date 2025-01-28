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  4. 17 yaşındaki öğrencinin trajik ölümü! Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı: İşinin ilk gününde asansöre sıkıştı

17 yaşındaki öğrencinin trajik ölümü! Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı: İşinin ilk gününde asansöre sıkıştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 12:05
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Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir alışveriş merkezinde trajik bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrenci çalıştığı şekrci dükkanında işe başladığı ilk gün asansörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

17 yaşındaki öğrencinin trajik ölümü! Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı: İşinin ilk gününde asansöre sıkıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir alışveriş merkezinde 17 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrenci ailesine yardımcı olmak için şekerci dükkanında işe başladı. Kimse işe alındığının ilk gününde trajik bir olayın yaşanacağını beklemiyordu. Erkek öğrenci, yük asansörüyle 2. kata eşya taşırken, bir kutu eşyanın kazara düştüğünü fark etti. Erkek öğrenci kutuyu almaya çalışırken kazara kafasını asansöre sıkıştırdı.

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Olayı fark eden tanık hemen ambulansı aradı. Ancak Cuu Giang Halk Hastanesinden doktorlar olay yerine vardıklarında kurbanın öldüğünü gördüler. Dava şu anda soruşturma ve açıklama için yetkililere devredildi, ancak henüz nihai bir sonuç yok.

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Anahtar Kelimeler:
Çin asansör kaza
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