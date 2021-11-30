HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinin önünde dehşeti yaşadı! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

30.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden dönerken, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Mert Dilek’i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

Evde tedavisi devam eden 8 yaşındaki Mert’in yüzünde kalıcı hasar olabileceği öğrenildi.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladıAnkara'da dehşete düşüren olay! Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

"DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLÜYOR, YÜREĞİM, CİĞERİM YANIYOR"

Çocuğunun yaşadığı olay nedeniyle sinir krizi geçiren anne Meral Dilek, sokak köpekleri için çare bulunmasını istedi. Anne Meral Dilek, “Dışarı çıkmak istedi biraz. 20 dakika içerisinde ne olduysa oldu. Namaz kılmıştım. Etraftan bağırdılar ben de dışarı çıktım. Köpek ısırmış dediler. Şok oldum, bağırarak dışarı çıktım. Bir baktım ki çocuğumun yüzü gözü kan içinde şok geçirmiş. Öyle bakıyor bize. Canımız yandı. Zaten hep grup halinde dolaşıyorlar. Şikayetçiyiz bunlardan. Toplayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben evladımın başında sabaha kadar uyumuyorum. Okulun teneffüslerinde bekliyorum sırtına ter bezi koyayım diye. Çocuğum yandı. Köpek sevenler var, çok koruyorlar. Gelsinler benim çocuğu görsünler. Ben ne yapacağım? Çocuğumun hayatı yandı. Ben sinir krizleri geçiriyorum. İlaç içiyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor, yüreğim ciğerim yanıyor” dedi.

Gaziantep'te infial yaratan görüntü! Cani baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdüGaziantep'te infial yaratan görüntü! Cani baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdü

"ÇOCUKLARIMIZ SOKAĞA ÇIKIP RAHAT RAHAT OYUN OYNAYAMIYOR"

Kendisinin evde olmadığını eşinin aramasıyla çocuğunu hastanede gördüğünü söyleyen baba Vural Dilek, “Ben hastanede gördüm çocuğumu. Ama söylediklerine göre ısırınca köpek dişini falan kırmış. Dudağının iç kısmında da dikişleri var. Gözlerinde şu anlık bir sorun yok ama bir göz doktoruna da gideceğiz. Biz bıktık bu sokak köpeklerinden. Çocuklarımız sokağa çıkıp da rahat rahat oyun oynayamıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. Alıp da geri salmasınlar. Biz sokağımızda köpek görmek istemiyoruz” diye konuştu.

Olay sırasında evde olduğunu ve torunu Mert’in şok geçirdiğini söyleyen babaanne Emine Sarp, “O anda haber geldi çocuğu köpek ısırmış diye. Biz de çıkıp gittik. Çocuk kan içerisindeydi tanıyamadım. Gözünün bebeği sapsarı olmuştu. Annesi içeride bayıldı, biz de ambulans çağırmaya uğraştık. Biz de şok olduk, 3 gün çocuk kendisine gelemedi. 3 gündür yemek yiyebiliyor. Eğer dişini kırmasaydı dudağını koparacaktı” dedi.

Yaşadıklarını anlatan Mert Dilek ise, “Burada duruyordum. Birdenbire üstüme atlayıp saldırdı” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılarİki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Devlet Bahçeli'den dikkat çeken 'indirim' çağrısıDevlet Bahçeli'den dikkat çeken 'indirim' çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Belediye yokmu orada

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.