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  4. Evinin sadece mutfağı 2 milyon TL... Kaşesi ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ekonomistler ile görüşmeden adım atmıyor

Evinin sadece mutfağı 2 milyon TL... Kaşesi ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ekonomistler ile görüşmeden adım atmıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 07:35
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Son günlerde lüks detaylara sahip eviyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın evindeki bazı eşyaların fiyatı gündemde. Kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Serenay Sarıkaya'nın yatırımları ve ekonomistlerle görüşmeden adım atmadığı ortaya çıktı.

Evinin sadece mutfağı 2 milyon TL... Kaşesi ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ekonomistler ile görüşmeden adım atmıyor

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın bu kez de milyon dolarlık dairesi dikkat çekti.

400 bin TL’lik tasarım yatağı ve üzerine koyduğu ayna, 600 bin TL’lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL’lik pufu, şef arkadaşlarını misafir ettiği 2 milyon TL’lik sanayi mutfağı evinden öne çıkan detaylardı ve bu günlerdir konuşuluyor.

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Serenay Sarıkaya'nın kazancı ve yatırımlarını nereye yaptığı da ortaya çıktı. 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya yatırımlarını gayrimenkul üzerine yapıyor.

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KAZ DAĞLARI'NDA VİLLA VE BİRKAÇ EV

Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul’da birkaç dairesi olan oyuncunun kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL.

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İddiaya göre oyuncu parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistlere sahipken arkadaşlarına da “Şuradan ev alın, buradaki arsaya yatırım yapın” diyebilecek kadar da ekonomiye hakim.

Serenay Sarıkaya sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapması için ise 1 milyon TL'nin üzerinde teklif alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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