Evinizi ışıl ışıl ve enerjik gösterecek ev dekoru ürünleri

Bazı evler vardır içerisine girdiğinizde ambiyansıyla sizi içine çeker. Hayat enerjiniz birdenbire artar. Havasından mıdır, suyundan mıdır yoksa evin kendisinden midir bilinmez ama o evden çıkmak istemezsiniz. Hangimiz böyle bir eve sahip olmak istemeyiz ki? Belki evinizi değiştiremezsiniz fakat evinizin dekorasyonunda bazı küçük değişiklikler yaparak böyle bir eve sahip olabilirsiniz. Sizi yansıtacak ürünler arasında seçim yapamıyor ya da hangi ürünleri birlikte kullanmanız gerektiği konusunda tereddüt yaşıyorsanız sizler için derlediğimiz önerilere mutlaka göz atmalısınız!

1. Yumuşacık bir adım atın: YIHAIC Suni Post Halı

Bir halının rengi, bulunduğu odayla ilgili çok fazla şeyi değiştirebilir. Örneğin koyu renk halılar nispeten küçük alanları daha karanlık gösterirken açık renk halılar daha aydınlık bir görünüm sağlar. Odanın zeminini tamamen halı ile kaplarsanız alanı daraltan bir görünüm elde edersiniz. Ancak parkelerin göründüğü daha küçük halılarla ferah bir alan oluşturabilirsiniz. Bu nedenle evinizi çok fazla halıyla kaplamamaya özen göstermelisiniz. Hangi halıyı seçeceğinize karar veremediyseniz YIHAIC Suni Post Halı'yı değerlendirebilirsiniz. Post halı, odanızı hem ferah hem aydınlık gösterme konusunda oldukça başarılı. Beyaz parlak rengiyle dar ve sıkışık alanların enerjisini yükseltmenize de yardım eder.

2. Sıcacık bir ambiyans hazırlayın: Miremi Peri LED Aydınlatma

Işıl ışıl ev için bir köşeyi kendinize özel düzenleyebilirsiniz. Bu alan çalışma alanınız da olabilir, dinlenme alanınız da. Tamamen kendi zevklerinize göre düzenleyebileceğiniz böyle bir alan yaratma isteğiniz varsa Miremi Peri LED Aydınlatma, en büyük yardımcınız olacak. "Peri ışığı da nedir?" dediğinizi duyar gibiyiz. Küçük küçük ışıklardan oluşan şerit aydınlatmalara peri ışığı diyoruz. Kendiniz için hazırlamak istediğiniz köşeyi peri ışığı ile aydınlatabilir böylece günün yorgunluğunu ışıl ışıl bir geceyle karşılayabilirsiniz. LED ışıklarla evinizin dekorasyonuna şık bir dokunuş yapmaya ne dersiniz?

3. Dekorasyonunuza imzanızı atın: Nogay Eskitme Lambader

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Evinizde boş kalan o köşeye ne koyacağınız konusunda düşündünüz durdunuz. Sehpa koydunuz olmadı, biblo koydunuz durmadı bir türlü doğru eşyayı bulamadınız. Öyleyse aradığınız ürün lambader! Her ortama bir şekilde uyum sağlayan hem aydınlatma hem dekoratif olarak kullanılabilen lambaderler, evin enerjisini yükseltmekte oldukça başarılı. Üstelik geceleri dilerseniz loş bir aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız Nogay Eskitme Lambader'i tercih edebilirsiniz. Sade ve şık tasarımıyla her ortama uyum sağlayan lambaderin aydınlattığı kitabınızla günün yorgunluğunu atmaya ne dersiniz?

4. Oksijeniniz bol olsun: Han Botanik Barış Yelken Çiçeği

Bir evin enerjik ve ışıl ışıl görünmesini sağlayacak en önemli etkilerden biri de canlı çiçekler. Adeta bulundukları yeri aydınlatıp enerjisini değiştirirler. Hele bir de çiçek bakmayı seviyorsanız keyiflerine diyecek olmaz. Odadaki oksijen oranını arttırdıkları için çiçek olan evlerde daha enerjik ve zinde oluruz. Eviniz çok güneş almıyorsa dolaylı güneşe ihtiyaç duyan Han Botanik Barış Yelken Çiçeği'ne evinizde yer açabilirsiniz. Zarif görünümlü çiçekle evinizi daha canlı hale getirebilirsiniz. Çiçeklerin yer aldığı yaşayan bir evin insanı cezbetmesinden doğal ne olabilir ki?

5. Dolaplarınıza ışıltı katın: Arion Kumru Altın Çekmece Kulbu

Evlerimizdeki dolapları sürekli değiştirmek oldukça maliyetli. Ancak bazı küçük değişikliklerle yepyeni görünümler elde edebiliriz. Örneğin dolap kulplarınızı Arion Kumru Altın Çekmece Kulbu'yla pırıl pırıl bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Gold rengi ilk etapta biraz fazla abartılı gelebilir. Fakat bulunduğu yere ışıltı katan bir etkisi olduğunu görünce denediğinize pişman olmayacaksınız. Altın kaplama kulpları dolap ya da çekmecelerinizde kullanabilir, altının yaydığı enerjiyle evinize sıcak bir dokunuş katabilirsiniz. Altın hemen her dekorasyona uyduğu için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Unutmayın, yenileme işlemlerinde renk uyumları çok önemli.

6. Yenilenmenin vakti geldi: Avonni Avize

Işıl ışıl bir ev denince aklımıza ilk olarak aydınlatmalar gelir. Eğer odanız küçükse çok büyük ve heybetli avizelerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Tercih ettiğiniz aydınlatma rengi de oldukça önemli. Beyaz ışık odanızı daha ferah gösterirken sarı ışık biraz daha loş bir atmosfer yakalamanızı sağlar. Ayrıca gözü yoracak derece yüksek aydınlatmalardan da uzak durmalısınız. Unutmayın, çok fazla aydınlatma baş ağrısı gibi sağlık problemlerine sebep olabilir. Her ne kadar iyi dekore edilmiş bir eviniz olsa da aydınlatması doğru değilse istediğiniz etkiyi yakalayamayabilirsiniz. "Peki, hangi avizeyi almalıyım?" derseniz Avonni Avize'yle evinize ışıl ışıl bir dokunuş katabilirsiniz.

7. Evinizi genişletemiyorsanız görüntüsünü genişletin: NEOStil Ayna

Evimizi değiştirip daha geniş bir eve geçmek hayallerimizdeki kadar kolay değil. Siz de küçük evinizden şikâyetçiyseniz aynaların gücünden yararlanabilirsiniz. Doğru konumlandırılırsa evinizi çok daha ferah ve büyük gösterebilecek aynalar özellikle küçük alanlar için tam bir kurtarıcı. Odanın ya da koridorun sonlandığı noktaya tüm alanı görecek şekilde NEOStil Ayna'yı yerleştirebilirsiniz. Bu sayede odanız olduğundan çok daha ferah görünür. Yalnız gereğinden fazla ayna kullanmak da ciddi bir karmaşa yaratacağından hangi noktalara konumlandırma yaptığınıza dikkat etmelisiniz.

8. Güneşi içeri alıyoruz: IVIL Perde

"Güneş girmeyen eve doktor girer." diye boşuna söylememişler. O yüzden güneşi içeri alıyoruz. Stor perdeler tamamen açıp kapatmanız gereken bir mekanizmaya göre yapıldıklarından klasik tül perdeleri tercih edebilirsiniz. Örneğin odanıza güneş geliyorsa ve stor perde kullanıyorsanız perdeyi kapattığınızda güneşi komple engellemiş olursunuz. IVIL Perde'yle güneşin rahatsız edecek etkisini engelleyebilir aynı zamanda da evinizin aydınlık olmasını da sağlayabilirsiniz. Gün ışığı evinizin enerjisi için önemli noktalardan biri. Bu nedenle mobilyaları da gün ışığını evinizde tutacak şekilde konumlandırmaya özen göstermelisiniz.

9. Evinizi renklendirmeye ne dersiniz? WAENLIR Gökkuşağı Filmi

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Bazı odaları biraz fazla renklendirmenin kimseye zararı olmaz hatta faydası bile olabilir. Gökkuşağı cam filmleri böyle alanlar yaratmak için birebir. Tek yapmanız gereken güneş alan camlara WAENLIR Gökkuşağı Filmi'ni uygulamak ve her gün gökkuşağı ile güne uyanmak. Evet, yanlış duymadınız! Dışarıdan gelen ışığı gökkuşağı renklerinde içeri yansıttığı için her gün rengârenk bir güne başlayabilirsiniz. Elbette tüm odalara böyle bir uygulama yapmak kötü bir görüntüye neden olabilir fakat eğlence odası veya alanı belirleyerek sadece o odayı kolayca renklendirebilirsiniz.

10. Küçük dokunuşlarla harikalar yaratın: Alfonso Köşe Lambası

Evlerdeki boş köşeler sizin de gözünüze batıyor mu? Maalesef bir odada dört köşe olduğu için her birinin önüne bir eşya koymak da çok mümkün değil. Koysanız bile aşırı boğucu bir görüntü ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Alfonso Köşe Lambası işte tam da o sevmediğiniz köşeleri aydınlatmak ve evinize muhteşem bir hava katmak için var. Üstelik o kadar az yer kaplıyor ki tek dikkat çeken şey aydınlatma etkisi. Çoğu kez kapalıyken köşede bir eşya olduğunu bile fark etmeyeceksiniz. Küçük dokunuşlarla harikalar yaratmak işte bu kadar kolay!